Світовий рейтинг найбільш популярних легкових авто — Finance.ua

Світовий рейтинг найбільш популярних легкових авто
Світовий рейтинг найбільш популярних легкових авто за період з січня по серпень 2024 року очолює Tesla Model Y.
Про це повідомляє «Укравтопром» з посиланням на дані focus2move.
Зазначається, що з початку року продажі цього електромобіля досягли позначки — 785 591 од., що на 1,9% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Рейтинг найпопулярніших моделей нових легковиків:
1. Tesla Model Y — 785 591 од. (+1,9%)
2. Toyota Corolla — 741 982 од. (+3,8%)
3. Toyota RAV4 — 673 050 од. (+19,5%)
4. Ford F-Series — 572 062 од. (-5,9%)
5. Chevrolet Silverado — 486 143 од. (+15,5%)
6. Honda CR-V — 481 622 (+11,3%)
7. Hyundai Tucson — 391 813 од. (-2,5%)
8. Toyota Camry — 360 398 од. (-11,2%)
9. Toyota Hilux — 354 051 (-7,8%)
10. Kia Sportage — 351 128 од. (+4,9%)
Нагадаємо, у серпні українці придбали нових легкових авто майже на 15 млрд грн. Це на 45% більше, ніж торік та на 28% більше у порівнянні з попереднім місяцем. Всього з початку року в Україні було реалізовано нових легковиків на суму 82,4 млрд грн, що на 23% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
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