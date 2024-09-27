Захід збільшує внески в підготовку кваліфікованих працівників в Україні — Finance.ua

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Захід збільшує внески в підготовку кваліфікованих працівників в Україні

Світ
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Захід збільшує внески в підготовку кваліфікованих працівників в Україні
Захід збільшує внески в підготовку кваліфікованих працівників в Україні
ЄС, Польща та Естонія приєдналися до діючої програми Уряду Німеччини Skills4Recovery, щоб розширити можливості для навчання молоді та дорослих в Україні і підготувати понад 4700 кваліфікованих спеціалістів для відновлення країни.
Про це повідомило Міністерство економіки.
Розширена допомога в межах Спільної ініціативи Skills4Recovery передбачає:
  • збільшення більш ніж удвічі загальних внесків донорів у Skills4Recovery — з 10 млн євро до 25,5 млн євро;
  • навчання понад 4700 кваліфікованих працівників для економіки України;
  • підтримку 50 надавачів послуг професійної освіти;
  • розповсюдження кращих практик щодо управління закладами освіти, інклюзії, цифровізації та співпраці з приватним сектором на всій території України;
  • консультативну допомогу у формуванні політики для реалізації заходів Плану України у сфері розвитку людського капіталу та вступу до ЄС.
Крім того, розширюється географічне охоплення ініціативи із шести областей на всю територію України.
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Чому це важливо

«Подолання структурного безробіття і дисбалансів на ринку праці через розвиток людського капіталу — одне з пріоритетних завдань для Уряду. Завдяки розширенню програми Skills4Recovery понад 4700 українців в усіх регіонах зможуть опанувати нову професію, або підвищити кваліфікацію, що допоможе їм стати більш конкурентними на ринку праці. Пів сотні навчальних закладів профтехосвіти отримають підтримку та можливість підвищити свої спроможності у підготовці затребуваних фахівців. Дякуємо партнерам за спільні кроки задля посилення людського капіталу в Україні», — зазначила міністр економіки України Юлія Свириденко.
Водночас у Мінекономіки зазначили про важливість не лише подолати дисбаланси на ринку праці, а й створити можливості для українців адаптуватися до нових умов, підвищуючи свій професійний рівень.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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