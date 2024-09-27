Захід збільшує внески в підготовку кваліфікованих працівників в Україні — Finance.ua

Захід збільшує внески в підготовку кваліфікованих працівників в Україні Сьогодні 10:45 — Світ

Захід збільшує внески в підготовку кваліфікованих працівників в Україні

ЄС, Польща та Естонія приєдналися до діючої програми Уряду Німеччини Skills4Recovery, щоб розширити можливості для навчання молоді та дорослих в Україні і підготувати понад 4700 кваліфікованих спеціалістів для відновлення країни.

Про це повідомило Міністерство економіки.

Розширена допомога в межах Спільної ініціативи Skills4Recovery передбачає:

збільшення більш ніж удвічі загальних внесків донорів у Skills4Recovery — з 10 млн євро до 25,5 млн євро;

навчання понад 4700 кваліфікованих працівників для економіки України;

підтримку 50 надавачів послуг професійної освіти;

розповсюдження кращих практик щодо управління закладами освіти, інклюзії, цифровізації та співпраці з приватним сектором на всій території України;

консультативну допомогу у формуванні політики для реалізації заходів Плану України у сфері розвитку людського капіталу та вступу до ЄС.

Крім того, розширюється географічне охоплення ініціативи із шести областей на всю територію України.

Читайте також Як отримати ваучер на безоплатне навчання від Державної служби зайнятості

Чому це важливо

«Подолання структурного безробіття і дисбалансів на ринку праці через розвиток людського капіталу — одне з пріоритетних завдань для Уряду. Завдяки розширенню програми Skills4Recovery понад 4700 українців в усіх регіонах зможуть опанувати нову професію, або підвищити кваліфікацію, що допоможе їм стати більш конкурентними на ринку праці. Пів сотні навчальних закладів профтехосвіти отримають підтримку та можливість підвищити свої спроможності у підготовці затребуваних фахівців. Дякуємо партнерам за спільні кроки задля посилення людського капіталу в Україні», — зазначила міністр економіки України Юлія Свириденко.

Водночас у Мінекономіки зазначили про важливість не лише подолати дисбаланси на ринку праці, а й створити можливості для українців адаптуватися до нових умов, підвищуючи свій професійний рівень.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.