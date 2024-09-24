Як отримати ваучер на безоплатне навчання від Державної служби зайнятості — Finance.ua

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Як отримати ваучер на безоплатне навчання від Державної служби зайнятості

Особисті фінанси
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Як отримати ваучер на безоплатне навчання від Державної служби зайнятості
Як отримати ваучер на безоплатне навчання від Державної служби зайнятості
Державна служба зайнятості пропонує можливість отримати ваучер на навчання. Фахівці порталу robota.ua розповіли деталі.
Ваучер — документ, який дає право безоплатного навчання у більшості закладів освіти, підприємствах, установах та організаціях, які мають ліцензію Міністерства освіти та науки України. Це можливість підвищити кваліфікацію чи пройти перепідготовку.
У переліку, який затвердило Міністерство економіки України, є вибір із 124 професій та спеціальностей. А список закладів освіти, що приймають ваучери, кожні 3 місяці публікується на сайті Міністерства освіти і науки. З ним можна ознайомитись тут.

Хто може отримати ваучер

Право отримати ваучер мають такі категорії людей:
  • люди старше 45 років, які мають не менше 15 років трудового стажу;
  • учасники/учасниці бойових дій (за умови звернення протягом трьох років з дня звільнення);
  • люди з інвалідністю та внутрішньо переміщені особи (за відсутності підходящої роботи);
  • звільнені з військової служби через хворобу або скорочення штату;
  • люди, які повернулися з полону;
  • люди, які отримали поранення, контузію або каліцтво в період воєнного стану.
Але навіть якщо людина належить до однієї з цих категорій, є певні винятки. Зокрема, ваучер не можуть отримати ті, хто:
  • зареєстрований як безробітний;
  • проходили протягом останніх трьох років перепідготовку коштом Фонду державного соціального страхування;
  • не мають професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти.
Ваучер не «прив'язується» до певного закладу, професії чи спеціальності. Він видається людині на певний рівень освіти: перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації або навчання на наступному рівні.
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За допомогою ваучера можна опанувати нові навички та професії, пройти перепідготовку за робітничою професією або здобути ступінь магістра, вже маючи ступінь бакалавра чи спеціаліста. На аспірантуру та докторантуру ваучер не розповсюджується.
На сьогодні ваучер покриває освітні послуги на суму 30 280 гривень. Вартість ваучера не може перевищувати 10-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Якщо вартість навчання перевищує максимальну вартість ваучера, людина або роботодавець можуть здійснити оплату різниці вартості навчання.

Як отримати ваучер на навчання?

Подати заявку можна двома способами — офлайн та онлайн. У першому випадку слід звернутись до будь-якого найближчого центру зайнятості у своєму місті. У другому — подати онлайн-заявку на сайті Державної служби зайнятості. Заповнюючи форму, потрібно вказати:
  • освіту;
  • категорію, до якої ви належите (ВПО, людина з інвалідністю, учасник чи учасниця бойових дій та інші);
  • професію/спеціальність, яку хочете отримати;
  • бажаний регіон навчання;
  • центр зайнятості, де хочете отримати ваучер;
  • телефон та електронну адресу.
Заявка онлайн опрацьовується 3 робочі дні. Далі фахівець центру зайнятості зв’язується з кандидатом. Людина отримує повну відповідь, де може пройти навчання та консультацію щодо отримання самого ваучера.
Щоб реалізувати ваучер, є 90 днів, його можна взяти одноразово.

Хто найчастіше отримує ваучери та які професії найпопулярніші?

Мета програми — зробити людей більш конкурентоспроможними на ринку праці. Більшість з тих, хто отримує ваучери, особи, що працюють та мають потребу розширення професійних компетенцій.
Наприклад, багато жінок, особливо внутрішньо переміщених, йдуть навчатись на кондитерів і згодом відкривають власну справу. Люди з вищою освітою, офісні працівники опановують робітничі професії. Найбільше вчаться на водіїв, трактористів, кравців, продавців та кухарів. Дехто вже має спеціальність і підвищує кваліфікацію. У 2024 році найбільша кількість ваучерів була видана на медсестринство. Окрім медсестринства, у топі вже другий рік поспіль залишається психологія.
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Торік ваучери на навчання отримали понад 18 тисяч українців. Протягом січня-серпня 2024 року — 17 тисяч, з них 491 — захисники та захисниці.
Для учасників та учасниць бойових дій є певні пільги. Наприклад, є дві спеціальності — економіка та менеджмент, що доступні за ваучерами лише для них. Жодна інша категорія людей не може отримати ваучер за цими спеціальностями.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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