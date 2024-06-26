США хочуть дозволити своїм військовим компаніям працювати в Україні — Finance.ua
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США хочуть дозволити своїм військовим компаніям працювати в Україні

Світ
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Адміністрація Джо Байдена прагне скасувати заборону на розгортання американських військових підрядників в Україні, щоб допомогти Києву підтримувати та ремонтувати системи озброєння, надані США.
Про це пише CNN із посиланням на чотирьох американських посадовців.
Зміна, яку, ймовірно, затвердять цього року, дозволить Пентагону надавати контракти американським компаніям на роботу в Україні вперше після повномасштабного вторгнення росії.
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У США сподіваються, що це пришвидшить технічне обслуговування та ремонт американських систем озброєння, які перебувають на озброєнні українських військових.
Джерела наголосили, що зміна політики не призведе до такої значної присутності американських підрядників, яка існувала в Іраку та Афганістані. Натомість в Україні одночасно працюватимуть від кількох десятків до кількох сотень підрядників.
Рішення досі перебуває в розробці та ще не отримало остаточного схвалення від президента Джо Байдена, зазначили співрозмовники видання.
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Протягом останніх двох років Байден наполягав на тому, щоб усі американці, й особливо військові, трималися якнайдалі від поля бою в Україні. Держдеп прямо застеріг американців від поїздок в Україну з 2022 року.
Як наслідок, надану США військову техніку, яка зазнала пошкоджень під час бойових дій, довелося вивозити з України до Польщі, Румунії чи інших країн НАТО для ремонту, що вимагає часу.
Американські війська наразі можуть допомогти українцям з обслуговуванням техніки лише здалеку — через відеочат або захищений телефонний дзвінок. Натомість безпосередньо працювати над системами військові та підрядники США зараз не можуть.
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Посадовці адміністрації почали переглядати ці обмеження протягом останніх кількох місяців. Якщо дозволити досвідченим американським підрядникам, які фінансуються урядом США, бути присутніми в Україні, то вони зможуть допомогти в ремонті обладнання набагато швидше. Зокрема, регулярного обслуговування потребуватимуть винищувачі F-16, які Україна має отримати цього року.
За матеріалами:
hromadske
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