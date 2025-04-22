Сплату податку на нерухомість та комуналки за зруйноване житло можуть скасувати — Finance.ua
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Сплату податку на нерухомість та комуналки за зруйноване житло можуть скасувати

Казна та Політика
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Сплату податку на нерухомість та комуналки за зруйноване житло можуть скасувати
Сплату податку на нерухомість та комуналки за зруйноване житло можуть скасувати
У квітні у Верховну Раду України було внесено законопроєкт про скасування оплати житлово-комунальних послуг за зруйноване житло. Нормативний акт буде винесено на голосування найближчим часом.
Про це повідомив у ефірі національного телемарафону перший заступник голови комітету ВР з питань соціальної політики Михайло Цимбалюк. За його словами, законопроєкт № 13155 підтримують різні політичні партії, і найближчими тижнями він потрапить на розгляд сесійної зали.
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«Певна частина органів місцевої влади вже ухвалили таке рішення на місцевому рівні. Але в більшості випадків посилаються на відсутність змін до діючого законодавства», — розповів депутат.
У коментарі Delo.ua Михайло Цимбалюк пояснив, що законопроєкт дуже важливий, тому що велика кількість українців, окрім того, що позбавлені житла, ще й не отримують ніяких комунальних послуги за приміщення, які зруйновані повністю чи частково і не експлуатуються.
За словами Цимбалюка, підприємства просто автоматично нараховують плату — і це несправедливо.
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«Якщо є підтвердження, наприклад, довідка з місцевої ради, що цей об’єкт не використовується для житла чи інших потреб, будуть скасовуватись всі комунальні платежі і податок на майно. Доти, доки воно не буде відновлено. В іншому разі це парадокс: борги ростуть, люди ніколи за це не заплатять, бо послуга їм не надавалась», — додав парламентарій.
Він наголосив, що від російських атак постраждали не лише житлові будинки, але й торговельні центри.
«Вони також сплачують податок на нерухомість. І, насправді, дуже важливо чітко розібратись: якщо у людини постраждало житло або приміщення, яке вже непридатне до використання, то на період дії воєнного стану та на рік після завершення воєнного стану — жодні комунальні платежі та податок на нерухомість не нараховуватимуться. Це правильне рішення», — додав Цимбалюк.
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За словами депутата, після ухвалення закону Кабінет міністрів розробить порядок звільнення від податку та сплати ЖКП.
«Тобто мають скласти акт. Якщо житло не придатне до використання, то припиняється нарахування будь-яких комунальних послуг. Рішення є запізнілим, але справедливим», — додав він.
За матеріалами:
Діло
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