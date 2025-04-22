Цьогоріч податкові надходження від резидентів «Дія.City» вже перевищили 8 млрд грн — Finance.ua

Цьогоріч податкові надходження від резидентів «Дія.City» вже перевищили 8 млрд грн Сьогодні 18:00 — Казна та Політика

Цьогоріч податкові надходження від резидентів «Дія.City» вже перевищили 8 млрд грн

Понад 8 мільярдів гривень податків надійшло від резидентів «Дія.City» за І квартал 2025 року.

Про це повідомив віцепремʼєр-міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Дія.City»- це сучасна модель правового та податкового простору для IT-бізнесу, яка була впроваджена в Україні на початку 2022 року.

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Ця ініціатива спрямована на створення сприятливих умов для розвитку технологічних компаній, залучення інвестицій та створення нових робочих місць у сфері ІТ.

На сьогоднішній день у «Дія.City» вже зареєстровано майже 1 750 компаній. Серед них — гіганти світового ІТ-сервісу, такі як Globallogic, SoftServe, Epam Systems, а також єдинороги Grammarly, DataRobot, Lyft та інші. Крім того, в «Дія.City» відомі бренди, як Samsung, Nokia, Visa, Rakuten Viber, Stellantis та багато інших.

У компаніях-резидентах «Дія.City» працюють понад 105 тисяч фахівців, що становить більше однієї третьої частини всіх ІТ-спеціалістів в Україні.

Розподіл за типами працевлаштування такий: 62% ІТ-спеціалістів працюють за трудовими договорами, 33% — за GIG-контрактами, а 5% — як ФОПи.

Усі бренди, що увійшли до списку найбільш дохідних ІТ-компаній 2024 року, є частиною «Дія.City».

Нещодавно розширено діяльність «Дія.City», включивши інноваційні R&D-центри в різних галузях. Уже понад 10 нових компаній приєдналися, працюючи в таких сферах, як оборона, мікрочипи, агропромисловість, міжнародна фармацевтика, медицина та інших.

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