Фонд держмайна минулого тижня залучив від приватизації ₴195,38 мільйона — Finance.ua

Фонд держмайна минулого тижня залучив від приватизації ₴195,38 мільйона Сьогодні 16:12 — Казна та Політика

Фонд державного майна України провів 14−18 квітня 17 успішних аукціонів із приватизації, на яких залучив ₴195,38 мільйона.

Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба ФДМУ.

«Минулого тижня команда Фонду державного майна України провела 17 успішних онлайн- аукціонів із приватизації на суму ₴195,38 мільйона. Всі торги проходили в електронній системі Prozorro.Продажі. Загалом за лоти змагалися 92 учасники, тобто у середньому на лот припадало 5,41 охочих отримати у власність об’єкти», — йдеться у повідомленні.

Найдорожчим лотом минулого тижня став об’єкт незавершеного будівництва — дитяча уронефрологічна клініка ДУ «Інститут урології імені академіка О.Ф. Возіанова НАМН України» у Києві. В аукціоні взяли участь 17 потенційних інвесторів. Фінальна ціна об’єкту становила ₴111 мільйонів. Крім того, переможець додатково має сплатити ₴22,2 мільйона ПДВ, тож загальний економічний ефект може становити ₴133,2 мільйона.

Цього тижня команда ФДМУ планує провести 33 онлайн-аукціони із приватизації.

Як повідомлялося, за підсумками 19 успішних аукціонів 7−11 квітня Фонд державного майна України залучив ₴220,8 мільйона.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.