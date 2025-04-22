Фонд держмайна минулого тижня залучив від приватизації ₴195,38 мільйона — Finance.ua
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Фонд держмайна минулого тижня залучив від приватизації ₴195,38 мільйона

Казна та Політика
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Фонд державного майна України провів 14−18 квітня 17 успішних аукціонів із приватизації, на яких залучив ₴195,38 мільйона.
Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба ФДМУ.
«Минулого тижня команда Фонду державного майна України провела 17 успішних онлайн-аукціонів із приватизації на суму ₴195,38 мільйона. Всі торги проходили в електронній системі Prozorro.Продажі. Загалом за лоти змагалися 92 учасники, тобто у середньому на лот припадало 5,41 охочих отримати у власність об’єкти», — йдеться у повідомленні.
Найдорожчим лотом минулого тижня став об’єкт незавершеного будівництва — дитяча уронефрологічна клініка ДУ «Інститут урології імені академіка О.Ф. Возіанова НАМН України» у Києві. В аукціоні взяли участь 17 потенційних інвесторів. Фінальна ціна об’єкту становила ₴111 мільйонів. Крім того, переможець додатково має сплатити ₴22,2 мільйона ПДВ, тож загальний економічний ефект може становити ₴133,2 мільйона.
Цього тижня команда ФДМУ планує провести 33 онлайн-аукціони із приватизації.
Як повідомлялося, за підсумками 19 успішних аукціонів 7−11 квітня Фонд державного майна України залучив ₴220,8 мільйона.
За матеріалами:
Укрінформ
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