Спільне виробництво українсько-американської зброї: Defense Express зробило прогноз — Finance.ua

Спільне виробництво українсько-американської зброї: Defense Express зробило прогноз Вчора 18:45 — Казна та Політика

Президент Володимир Зеленський під час перебування у США оголосив , що Київ домовився з Вашингтоном про спільне виробництво необхідної зброї, зокрема систем ППО.

Defense Express припустило , про що може йти мова. У виданні одразу зазначили, що спільне виробництво ЗРК Patriot є не реалістичним варіантом, однак є багато інших засобів протиповітряної оборони.

Як зазначається, Мінстратегпром підписав поки лише три меморандуми з американськими асоціаціями зброярів:

Global Defense & Industry Alliance;

Arizona Defense & Industry Coalition;

Utah Aerospace and Defense Assiciation.

Однак ці компанії не виробляють озброєння. Це некомерційні організації, які займаються підтримкою та захистом оборонних компаній в Аризоні та Юті. Водночас в Аризоні є підрозділи Northrop Grumman, General Dynamics, Boeing, RTX, Honeywell, L3 Haris та інші компанії.

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«Для України, особливо в теперішніх умовах, доволі складно розраховувати на те, що, наприклад, Reytheon навипередки з Lockheed Martin побіжать створювати зараз в Україні свої заводи та проводити трансфер технологій. Тому у питанні, які саме засоби ППО разом із США може почати виробляти в Україні, напевно необхідно трохи зменшити апетити», — додає видання.

Зазначається, що прагматичним є варіант виробництва артилерійських зенітних систем для перехоплення дронів. Поріг входження у такі розробки є низьким й досяжним навіть для невеликих компаній.

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Припускається, що оборонні компанії США можуть прискорити роботи з інтеграції західних ракет в радянські ЗРК. Існує інформація, що ЗРК «Бук» оснастили ракетами RIM-7. Крім того, західні зенітні ракети можна поставити на ЗРК «Стріла-10».

Такі проекти могли б зацікавити невеликі американські компанії із США. Однак корисним було б, якби Штати допомогли прискорити створення нових зенітно-ракетних комплексів чи ракет за власними напрацюваннями України.

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УНІАН За матеріалами:

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