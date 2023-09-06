Президент Литви заявив, що корупція в Україні гальмує постачання зброї — Finance.ua

Президент Литви заявив, що корупція в Україні гальмує постачання зброї Сьогодні 09:14 — Казна та Політика

Президент Литви заявив, що корупція в Україні гальмує постачання зброї

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що корупція в Україні значно впливає на країни Заходу при ухваленні рішень про постачання зброї.

Він сказав про це в ефірі LRT Forumas

«Це важлива причина. Це надзвичайно важлива причина. Оскільки ті держави, які надають підтримку Україні, є демократичними державами, отже, вони мають враховувати настрої свого суспільства та думку виборців… Уявіть, що виборці в тій чи іншій державі бачать, що в країні, на яку спрямована допомога, відбуваються дуже помітні корупційні скандали. Це величезний удар щодо репутації цієї держави», — заявив Науседа.

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Але, наприклад, затримка постачання американських винищувачів F-16, за словами литовського лідера, із цим фактом не пов’язана.

Нагадаємо, за словами міністра фінансів Сергія Марченка, міжнародні партнери розуміють, що очищення влади в Україні від корупції не може статися миттєво.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив , що має намір подати законопроєкт щодо прирівняння корупції до державної зради на воєнний час.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо прирівняння корупції до держзради на воєнний час. Його автори — нардеп Дмитро Разумков та його об'єднання в Раді.

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