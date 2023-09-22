Дуда пояснив слова Моравецького про припинення постачання зброї Україні — Finance.ua

Дуда пояснив слова Моравецького про припинення постачання зброї Україні Вчора 12:45 — Казна та Політика

Дуда пояснив слова Моравецького про припинення постачання зброї Україні

Президент Польщі Анджей Дуда зазначає, що Польща продовжить Україні передавати озброєння радянських зразків, а заява польського прем'єр-міністра Матеуша Моравецького про припинення поставок була сприйнята хибно.

Як висловився глава польської держави в інтерв'ю TVN, слова прем'єра були інтерпретовані «настільки погано, наскільки це було можливо». Дуда пояснив, що заява глави уряду стосувалася саме нового озброєння, яке закуповується для польської армії.

«Так що, на мою думку, пан прем'єр просто сказав таке: ми не передаватимемо Україні нове озброєння, яке зараз закуповуємо в рамках модернізації польської армії», — зазначив він.

Читайте також Україна і США домовились спільно виробляти зброю − Зеленський

Дуда додав, що так зрозумів заяву Моравецького, оскільки кілька місяців тому говорив з ним про озброєння для України, і вони зійшлися на єдиній позиції щодо неможливості передачі нової зброї.

«Ми не можемо передати комусь іншому наше нове озброєння, яке ми зараз купуємо на мільярди доларів для польської армії, щоб посилити її, зміцнити безпеку Польщі, комусь іншому. Ми не передаватимемо цю зброю, оскільки закуповуємо її для модернізації польської армії», — пояснив президент.

Читайте також Уряд пропонує спрямувати військовий ПДФО на закупівлю техніки й власне виробництво зброї

За його словами, він буде першим, хто виступатиме проти передачі нових озброєнь, які Польща зараз отримує з Південної Кореї чи США, таких як танки Abrams, ЗРК Patriot чи РСЗВ HIMARS.

У той же час Дуда нагадав, що Польща підписала комерційний контракт на постачання Україні самохідних гаубиць Krab, і він має бути виконаний, а також зазначив, що сторони мають і інші угоди щодо боєприпасів та машин для розмінування.

Читайте також Президент Литви заявив, що корупція в Україні гальмує постачання зброї

«У міру того, як ми отримуватимемо нове озброєння з Кореї, зі США, ми також відпускатимемо зброю, яка сьогодні перебуває на складі», — додав при цьому польський президент.

Він зазначив, що оснащення, що надходить із польської армії, може передаватися Україні «так само, як ми це робили досі, передаючи пострадянське озброєння».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.