Skype остаточно припиняє роботу: користувачів переводять на Teams — Finance.ua

Skype остаточно припиняє роботу: користувачів переводять на Teams Сьогодні 21:45 — Технології&Авто

Skype остаточно припиняє роботу: користувачів переводять на Teams

Microsoft закриває месенджер Skype з травня 2025 року. Користувачів переведуть на платформу Teams.

Про це повідомили у Microsoft.

Інформація про потенційне припинення роботи Skype з’явилася ще у лютому. Згодом посадовець Microsoft Джефф Тіпер підтвердив, що 5 травня цього року програма Skype припинить свою роботу.

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У Microsoft заявили, що припиняють підтримку Skype, щоб зосередитися на Microsoft Teams — «сучасному центрі комунікації та співпраці». Компанія пояснює, що це роблять, аби оптимізувати безплатні комунікаційні пропозиції для споживачів, і щоб компанія могла легше адаптуватися до потреб клієнтів.

У Teams користувачі мають доступ до багатьох основних функцій, які були й у Skype: індивідуальні та групові дзвінки, обмін повідомленнями та обмін файлами. Крім того, Teams пропонує розширені функції, такі як проведення зустрічей, керування календарями, а також безплатне створення спільнот і приєднання до них.

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У розділі Skype на сайті Windows є повідомлення, у якому йдеться про закриття месенджера. Користувачів закликають переходити спілкуватися до Teams.

«З травня Skype більше не буде доступним. Продовжуйте телефонувати та спілкуватися в Teams», — повідомляють користувачам. Після цього вказують, що певна кількість «ваших друзів уже перейшла на Teams безплатно».

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Teams — це корпоративний месенджер. Microsoft запустила цю платформу для співпраці ще у 2017 році. Teams є одним із найпопулярніших у своєму сегменті, його вважають єдиним конкурентом для Slack.

Skype вперше запустили ще у 2003 році. Компанія Microsoft придбала його у 2011 році. Через кілька років після цього вона припинила роботу деяких зі своїх внутрішніх комунікаційних продуктів, як-от Windows Live Messenger, а потім, у 2015 році, фірма спробувала інтегрувати Skype у Windows 10.

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Skype не зміг конкурувати з іншими сервісами, як-от FaceTime, чи аналогами від Google. Станом на початок 2025 року Skype не входив навіть до десятки найпопулярніших месенджерів. За даними порталу EnterpriseAppsToday, він має лише 40 млн активних користувачів на місяць проти 850 млн у SnapChat, 950 млн у Telegram та 2 млрд у WhatsApp.

hromadske За матеріалами:

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