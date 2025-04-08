Microsoft рекомендує позбутися ПК, які не оновлюються до Windows 11 — Finance.ua

Microsoft рекомендує позбутися ПК, які не оновлюються до Windows 11 Сьогодні 21:43 — Фондовий ринок

Microsoft рекомендує позбутися ПК, які не оновлюються до Windows 11

Вже за кілька місяців Microsoft припинить підтримку Windows 10, яка досі залишається доволі популярною. Від ПК (навіть справних), які не підтримують оновлення до Windows 11, корпорація радить відмовитися.

У березні 2025 року стало відомо, що Microsoft надсилає клієнтам електронні листи про припинення підтримки Windows 10, у яких рекомендує користувачам утилізувати своє непідтримуване обладнання та придбати новий ПК з Windows 11.

Тепер Microsoft створила документ підтримки під назвою «Контрольний список завершення підтримки Windows 10», у якому дає поради користувачам ПК з Windows 10 — і для тих, хто може оновити свій ПК, і для тих, хто ні, пише Windows Latest.

Першою чергою корпорація радить перевірити наявність оновлень і переконатися, що Windows 10 оновлено, оскільки лише новіші версії дають змогу перейти на Windows 11 Також компанія радить створити резервну копію даних в OneDrive, щоб обрати цю копію під час налаштування Windows 11.

Якщо ж ПК — а таких у світі чимало — не підтримує оновлення до Windows 11, корпорація радить пожертвувати або утилізувати його.

«Коли прийде час попрощатися зі своїм старим пристроєм, переконайтеся, що ви відповідально переробляєте його. Зменште вплив на навколишнє середовище в кінці життєвого циклу вашого пристрою, відправивши поштою свій старий комп’ютер на відповідальне перероблювання або обміняйте його на гроші, які ви можете використати для швидшого, безпечнішого, нового ПК з Windows 11», — зазначила Microsoft у документі, поміченому Windows Latest.

Нагадаємо, Microsoft планує припинити підтримку Windows 10 14 жовтня 2025 року. У користувачів є змога заплатити 30 доларів за безпекові оновлення і продовжити використання ПК з цією операційною системою.

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