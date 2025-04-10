Microsoft відклав будівництво трьох дата-центрів вартістю мільярд доларів — Finance.ua

Microsoft відклав будівництво трьох дата-центрів вартістю мільярд доларів Сьогодні 04:47 — Технології&Авто

Компанія Microsoft відклала будівництво трьох дата-центрів в окрузі Лікінг, на які планувала витратити мільярд доларів.

Про це повідомляє 10TV

Про будівництво компанія оголосила наприкінці жовтня 2024 року, повідомивши про першочергову інвестицію розміром мільярд доларів в об’єкти у Нью-Олбані, Гіті та Хевроні. Будівництво повинно було розпочатись вже влітку.

Однак на початку тижня Microsoft повідомив, що поки їм довелось «відкласти плани» щодо будівництва: «Ми продовжимо оцінювати ці ділянки відповідно до нашої інвестиційної стратегії. Ми щиро цінуємо керівництво та партнерство посадовців уряду Огайо та підтримку мешканців округу Лікінг».

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Зазначається, що Microsoft хоче забезпечити можливість використання ділянок для будівництва у Хевроні та Гіті для ведення сільського господарства, тоді як в Нью-Олбані почнеться підготовка ділянки до будівництва.

Компанія також наголосила, що виконає свої обіцянки щодо модернізації дорогі та комунальних послуг в окрузі: «Ми продовжуємо інвестувати та співпрацювати з місцевими організаціями для підтримки розвитку цифрових навиків, зусиль з встановлення та зміцнення спільнот в окрузі Лікінг для майбутніх поколінь».

Microsoft вперше повідомила про будівництво дата-центру в Нью-Олбані торік восени наголошуючи, що будівництво триватиме кілька років. За планами, дата-центр площею 22 761 квадратний метр побудують на 80 гектарах землі. Вартість будівництва — 420 млн доларів.

Влада Нью-Олбана з розумінням поставилась до того, що будівництво дата-центру буде відкладено.

«Ми розуміємо, що такі масштабні проєкти потребують гнучкості і ми цінуємо постійну взаємодію з Microsoft та містом протягом всього цього процесу», — сказав мер Слоан Сполдінг.

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Торік міськрада Нью-Олбана одностайно ухвалила резолюцію про надання 100% знижки Microsoft на податок на власність на 15 років.

Microsoft підрахувала, що у дата-центрі працюватиме не менше 30 штатних працівників з річним фондом зарплати 1,5 млн доларів.

Будівництво повинно було початись у липні та завершитись ближче до кінця 2027 року. Раніше у Нью-Олбані свої дата центри збудували Meta і Google.

Microsoft планував будівництво дата-центру, який би став основою для можливостей платформи хмарних обчислень Microsoft Azure, оскільки запит на зберігання даних та хмарні технології зростає.

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У Гіті про рішення Microsoft відкласти будівництво дізнались минулого тижня. Міськрада терміново зібралась на позачергове засідання сподіваючись, що зрештою Microsoft займатиметься розвитком сільськогосподарських угідь у місті.

Міськголова Марк Джонс зауважив, що компанія виконала свою частину угоди щодо покращення доріг та комунальних послуг навколо місця, де планувалось будівництво.

Пані мер Хеврона Валері Мокус вважає, що затримка будівництва — це можливість перегрупуватись та впевнитись, що згода надати ділянку Microsoft відповідала меті місцевих мешканців.

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