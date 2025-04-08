Microsoft припиняє діяльність своєї аутсорсингової компанії в Китаї та звільняє персонал — Finance.ua

Microsoft припиняє діяльність своєї аутсорсингової компанії в Китаї та звільняє персонал 08.04.2025, 02:10 — Світ

Microsoft припиняє діяльність своєї аутсорсингової компанії в Китаї та звільняє персонал

Спільне підприємство Microsoft в Китаї Wicresoft з вівторка, 8 квітня, припиняє свою діяльність у КНР, що призведе до звільнення близько 2000 співробітників. Зростання політичної та торгової напруженості між Вашингтоном і Пекіном зростає на тлі взаємних мит.

Про це повідомляє агентство Reuters.

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За інформацією журналістів, цей крок відповідає рішенню Microsoft припинити аутсорсинг післяпродажної підтримки в Китаї компанії Wicresoft. Однак залишається відкритим питання про те, як американська технологічна компанія обслуговуватиме китайських користувачів своїх продуктів Windows та Office.

Зазначається, що закриття призведе до звільнень, в основному серед 2000 осіб із аутсорсингової команди Microsoft у Китаї. Американська корпорація комп’ютерних технологій йде з китайського ринку на тлі зростання політичної та торгової напруженості між Вашингтоном і Пекіном, а також жорсткої боротьби з боку китайських конкурентів, таких як Kingsoft.

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Постачальник ІТ-послуг Shanghai Wicresoft був заснований у 2002 році як перше спільне підприємство Microsoft у Китаї. Компанія також здійснює діяльність у США, Європі та Японії із загальною чисельністю персоналу понад 10 000 осіб.

На початку цього року Microsoft закрила шанхайську лабораторію, що займається розробкою комп’ютерних технологій та штучного інтелекту. Наразі Microsoft закриває свої операції у Китаї, однак її представник висловив думку, що це неточно.

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