Microsoft додала в Copilot інструменти для глибоких досліджень на основі ШІ — Finance.ua
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Microsoft додала в Copilot інструменти для глибоких досліджень на основі ШІ

Технології&Авто
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Microsoft додала в Copilot інструменти для глибоких досліджень на основі ШІ
Microsoft додала в Copilot інструменти для глибоких досліджень на основі ШІ
Microsoft представила інструменти «глибокого дослідження» на основі штучного інтелекту в Microsoft 365 Copilot, своєму чатботі із ШІ — Researcher та Analyst.
Нещодавно запустили цілу низку агентів для глибоких досліджень у чатботах, зокрема ChatGPT від OpenAI, Gemini від Google та Grok від xAI. У їхній основі лежать так звані мислездатні моделі ШІ, які мають здатність самостійно обмірковувати проблеми та перевіряти факти.
Researcher допомагає виконувати складні, багатоетапні дослідження під час роботи. Він поєднує модель глибоких досліджень OpenAI із розширеною оркестровкою та можливостями глибокого пошуку Microsoft 365 Copilot, повідомляє Microsoft.
Researcher можна використовувати для:
  • створення детальної стратегії виходу на ринок на основі контексту всіх ваших робочих даних і ширших конкурентних даних з інтернету;
  • виявлення можливостей для нового продукту на основі нових тенденцій і внутрішніх даних;
  • створення комплексного щоквартального звіту для клієнтського огляду з детальним описом роботи на сьогодні разом з останнім аналізом ринку.
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Крім того, Researcher може використовувати дані сторонніх розробників за допомогою конекторів, щоб розширити можливості й надати ширшу інформацію, даючи змогу інтегрувати дані із зовнішніх джерел, як-от Salesforce, ServiceNow, Confluence тощо, безпосередньо в Microsoft 365 Copilot. Він навіть може отримувати дані через інші агенти, наприклад Sales Chat.
«Analyst мислить як кваліфікований фахівець із даних, тому ви можете перейти від сирих даних до інсайтів за лічені хвилини», — пояснює Microsoft.
Інструмент побудований на основі моделі міркувань o3-mini від OpenAI та оптимізований для виконання розширеного аналізу даних на робочому місці.
Analyst просувається через проблеми ітеративно, роблячи кроки для вдосконалення свого «мислення» й надання детальних відповідей на запити.
Він також може запускати Python для вирішення найскладніших запитів до даних — можете переглядати код, який він виконує, в режимі реального часу та перевіряти його роботу.
За матеріалами:
borgexpert
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