Французькі розробники представили революційний космічний літак Vortex — Finance.ua

Французькі розробники представили революційний космічний літак Vortex Сьогодні 05:39 — Технології&Авто

Французька компанія Dassault Aviation, відома своїми винищувачами Mirage 2000 і Rafale, презентувала концепцію майбутнього багаторазового космічного літака Vortex, який дозволить Франції та Європі отримати незалежний доступ до орбіти та повернення з неї.

Проект представили на Паризькому авіасалоні як ключовий крок до створення універсальних, ефективних та конкурентоспроможних космічних апаратів нового покоління.

На відміну від традиційних капсул, що повертаються на Землю з орбіти за допомогою парашутів, Vortex після виведення в космос ракетою-носієм зможе сідати на злітно-посадкову смугу як звичайний літак.

Конструкція розробляється поетапно: спочатку буде побудовано демонстраційний апарат довжиною 4 метри для тестів аеродинаміки й надзвукового повернення, далі — більший прототип VORTEX-S, потім вантажна версія Vortex-C і, нарешті, повноцінний космічний літак для екіпажу довжиною 12 метрів з розмахом крил 7 метрів.

Розробка вже отримала 30 мільйонів євро від Міністерства збройних сил Франції, і компанія очікує фінансування від Європейського космічного агентства. Окрім транспортування людей і вантажів, Vortex може працювати як автономна платформа на орбіті, обслуговувати супутники та виконувати оборонні завдання.

Ключова мета проєкту — забезпечити Європі власний незалежний вхід і вихід у космічний простір, без залежності від американських або інших приватних платформ, і стати одним із перших кроків до повноцінної нової ери європейської орбітальної інфраструктури.

noworries За матеріалами:

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