Французькі розробники представили революційний космічний літак Vortex — Finance.ua
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Французькі розробники представили революційний космічний літак Vortex

Технології&Авто
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Французька компанія Dassault Aviation, відома своїми винищувачами Mirage 2000 і Rafale, презентувала концепцію майбутнього багаторазового космічного літака Vortex, який дозволить Франції та Європі отримати незалежний доступ до орбіти та повернення з неї.
Проект представили на Паризькому авіасалоні як ключовий крок до створення універсальних, ефективних та конкурентоспроможних космічних апаратів нового покоління.
Французькі розробники представили революційний космічний літак Vortex
На відміну від традиційних капсул, що повертаються на Землю з орбіти за допомогою парашутів, Vortex після виведення в космос ракетою-носієм зможе сідати на злітно-посадкову смугу як звичайний літак.
Французькі розробники представили революційний космічний літак Vortex
Конструкція розробляється поетапно: спочатку буде побудовано демонстраційний апарат довжиною 4 метри для тестів аеродинаміки й надзвукового повернення, далі — більший прототип VORTEX-S, потім вантажна версія Vortex-C і, нарешті, повноцінний космічний літак для екіпажу довжиною 12 метрів з розмахом крил 7 метрів.
Розробка вже отримала 30 мільйонів євро від Міністерства збройних сил Франції, і компанія очікує фінансування від Європейського космічного агентства. Окрім транспортування людей і вантажів, Vortex може працювати як автономна платформа на орбіті, обслуговувати супутники та виконувати оборонні завдання.
Ключова мета проєкту — забезпечити Європі власний незалежний вхід і вихід у космічний простір, без залежності від американських або інших приватних платформ, і стати одним із перших кроків до повноцінної нової ери європейської орбітальної інфраструктури.
За матеріалами:
noworries
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