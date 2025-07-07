Apple зупинила роботу над одним зі своїх пристроїв — Finance.ua

Apple зупинила роботу над одним зі своїх пристроїв 07.07.2025, 00:28 — Технології&Авто

Apple зупинила роботу над одним зі своїх пристроїв

Корпорація Apple відмовилась від подальшої розробки складаного iPad з великим екраном, переключивши увагу на інший інноваційний проєкт. Причинами стали складнощі з виробництвом та невеликий попит на такі пристрої.

Apple тривалий час опрацьовувала концепції різних складаних пристроїв. Окрім смартфона, йшлося про гігантський iPad, який більше нагадував би повноцінний ноутбук із дисплеєм на всю поверхню. Клавіатура при цьому була б виключно на екрані, з’являючись за потреби користувача. Проте, як повідомляє Digitimes, компанія наразі зупинила роботу цим проєктом, аби зосередитись на запуску складаного iPhone, пише MacRumors

Читайте також Apple готує бюджетний MacBook на базі процесора iPhone

Джерела пояснюють, що рішення відкласти реліз пов’язане з технологічними викликами, підвищеними витратами на виробництво екранів нового типу, а також відносно низьким попитом на складані планшети або ноутбуки з таким великим дисплеєм. У Apple не відкидають повернення до ідеї у майбутньому, коли технології стануть доступнішими, а виробництво удосконалиться.

Передбачалось, що пристрій матиме OLED-дисплей розміром від 18,8 до 20,2 дюйма з мінімальними слідами згину. Витоки показували, що однією з найдорожчих частин пристрою (так само, як і складаного iPhone) буде особливо міцний і довговічний шарнір. Для смартфона його ціна становить 110 доларів, а для iPad з його ширшими гранями, була б іще більшою. Постачальником виступає компанія Amphenol/Taiwan Shin Nihon.

Читайте також Apple оновлює «Фото» в iOS 26

Початкові прогнози стосовно дати виходу новинки варіювались від 2026 до 2028 року, однак тепер терміни можуть суттєво зсунутись.

Зараз головний фокус Apple — складаний iPhone, який, імовірно, представлять разом із моделями iPhone 18 Pro наступного року.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.