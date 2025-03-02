Microsoft відмовляється від оренди дата-центрів, щоб розвивати власну інфраструктуру — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Microsoft відмовляється від оренди дата-центрів, щоб розвивати власну інфраструктуру

Технології&Авто
19
Microsoft відмовляється від оренди дата-центрів, щоб розвивати власну інфраструктуру
Microsoft відмовляється від оренди дата-центрів, щоб розвивати власну інфраструктуру
Microsoft змінює підхід до розвитку штучного інтелекту й відмовляється від частини орендованих потужностей дата-центрів у США, тим самим робить ставку на власну інфраструктуру.
Про це пише Bloomberg.
За даними TD Cowen, компанія скасувала оренду на сотні мегават — це еквівалент енергоспоживання середнього міста — і призупинила укладання нових угод.
Читайте також
Водночас Microsoft планує інвестувати $80 млрд у 2025 році в будівництво власних центрів обробки даних, що на $27 млрд більше, ніж торік.

Чому Microsoft відмовляється від оренди дата-центрів

Компанія вирішила розвивати власну інфраструктуру, замість оренди Microsoft фокусується на:
  • модульних дата-центрах для гнучкого масштабування;
  • регіонах із дешевою «зеленою» енергією;
  • партнерствах із урядами для створення «ШІ-хабів».

Що буде робити Microsoft далі

Експерти прогнозують, що до 2027 року 40% ШІ-потужностей розмістять у країнах із низькими тарифами й стабільною політикою.
Читайте також
Хоча скасування оренди викликало занепокоєння (акції європейських енергокомпаній, як Schneider Electric і Siemens Energy, впали на 7−10%), компанія Microsoft заявляє, що попит на ШІ зростає, і $80 млн інвестицій уже на шляху.
За матеріалами:
speka.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.