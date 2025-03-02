Microsoft відмовляється від оренди дата-центрів, щоб розвивати власну інфраструктуру — Finance.ua

Microsoft відмовляється від оренди дата-центрів, щоб розвивати власну інфраструктуру
Microsoft змінює підхід до розвитку штучного інтелекту й відмовляється від частини орендованих потужностей дата-центрів у США, тим самим робить ставку на власну інфраструктуру.
Про це пише Bloomberg.
За даними TD Cowen, компанія скасувала оренду на сотні мегават — це еквівалент енергоспоживання середнього міста — і призупинила укладання нових угод.
Водночас Microsoft планує інвестувати $80 млрд у 2025 році в будівництво власних центрів обробки даних, що на $27 млрд більше, ніж торік.
Чому Microsoft відмовляється від оренди дата-центрів
Компанія вирішила розвивати власну інфраструктуру, замість оренди Microsoft фокусується на:
- модульних дата-центрах для гнучкого масштабування;
- регіонах із дешевою «зеленою» енергією;
- партнерствах із урядами для створення «ШІ-хабів».
Що буде робити Microsoft далі
Експерти прогнозують, що до 2027 року 40% ШІ-потужностей розмістять у країнах із низькими тарифами й стабільною політикою.
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Хоча скасування оренди викликало занепокоєння (акції європейських енергокомпаній, як Schneider Electric і Siemens Energy, впали на 7−10%), компанія Microsoft заявляє, що попит на ШІ зростає, і $80 млн інвестицій уже на шляху.
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