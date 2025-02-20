Microsoft створила проривний квантовий чип, який може змінити майбутнє технологій — Finance.ua
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Microsoft створила проривний квантовий чип, який може змінити майбутнє технологій

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Microsoft представила свій перший квантовий процесор Majorana 1. Компанія йшла до цього 19 років і створила абсолютно новий агрегатний стан, раніше непідвладний фізикам — топопровідниковий. Про це пише The Verge.
Завдяки цьому на Majorana 1 вдалося розмістити вісім топологічних кубітів (аналог біта у звичайному комп’ютері). Мета корпорації — створити процесор розміром з долоню, де розташований мільйон кубітів. Завдяки цьому він зможе вирішувати завдання, які «не під силу всім комп’ютерам на Землі разом узятим».
CEO Microsoft Сатья Наделла стверджує, що завдяки Majorana 1 вдалося зробити значний крок на шляху до створення повноцінних квантових комп’ютерів. Якщо раніше вважалося, що вони з’являться за десятиліття, то тепер Microsoft планує створити їх у найближчі роки.
Наприкінці грудня 2024 року Google заявила про прорив у галузі квантових обчислень. Новий чип може приблизно за 5 хвилин виконати завдання, на яке найбільшому суперкомп’ютеру у світі знадобилося б 1025 років.
Очікується, що до кінця десятиліття квантові комп’ютери можуть уможливити наукові та інженерні відкриття, яких поки що не досягти навіть за допомогою найпотужніших суперкомп’ютерів. Зокрема, розв’язання проблеми з мікропластиком або створення проривних біологічних каталізаторів для потреб сільського господарства.
Тим часом Neuralink Ілона Маска продовжує чипувати людей. У січні цього року компанія імплантувала нейрочип уже третьому пацієнту. У перспективі він дасть змогу не тільки керувати електронікою, а й боротися з депресіями, повертати зір, і навіть змусити мозок працювати ефективніше.
За матеріалами:
УНІАН
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