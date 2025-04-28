Microsoft представила оновлення Windows 11 з функцією Recall та покращеним пошуком — Finance.ua

Microsoft представила оновлення Windows 11 з функцією Recall та покращеним пошуком Сьогодні 23:15 — Технології&Авто

Microsoft представила оновлення Windows 11 з функцією Recall та покращеним пошуком

Microsoft анонсувала важливе оновлення для Windows 11, включаючи три нові функції зі штучним інтелектом для пристроїв Copilot+.

Однією з ключових інновацій є функція Recall, яка працює у фоновому режимі, періодично зберігаючи зашифровані скріншоти на локальному сховищі пристрою.

Користувачі можуть шукати інформацію за ключовими словами, датами та програмами, при цьому система пропонує гнучкі налаштування конфіденційності, включаючи автентифікацію Windows Hello та можливість контролю за зберіганням даних.

Оновлений Windows Search тепер використовує компактну мовну модель, що працює безпосередньо на нейропроцесорі пристрою (NPU). Це дозволяє здійснювати пошук з використанням природної мови без необхідності точно пам’ятати назви файлів. За словами Microsoft, нова система пошуку працює на 70% швидше, ніж у Windows 10, але для її роботи необхідний NPU з продуктивністю понад 40 TOPS.

Функція Click to Do пропонує контекстні можливості, зокрема, для сумаризації тексту, перекладу та редагування зображень. На даний момент повна функціональність доступна тільки на пристроях з процесорами Snapdragon, але підтримка AMD Ryzen AI 300 та Intel Core Ultra 200V буде додана пізніше.

iTechua За матеріалами:

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