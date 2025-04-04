Microsoft оголосила про відмову від паролів. Як тепер захищатимуть облікові записи — Finance.ua
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Microsoft оголосила про відмову від паролів. Як тепер захищатимуть облікові записи

Технології&Авто
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Microsoft оголосила про відмову від паролів. Як тепер захищатимуть облікові записи
Microsoft оголосила про відмову від паролів. Як тепер захищатимуть облікові записи
Microsoft запровадила масштабні зміни у системі входу в облікові записи. Вони торкнуться понад мільярда користувачів у всьому світі. Новий спосіб входу через біометричні ключі доступу (passkeys) має знизити ризик фішингу та зламу, а також зробити автентифікацію зручнішою.
Згідно із заявою Microsoft, за останні роки компанія впровадила низку покращень, включаючи можливість повного видалення пароля з облікового запису та підтримку входу за допомогою ключів доступу (passkeys) замість пароля. Як зазначає Windows Central, посилаючись на слова компанії, нова система користувацького досвіду (UX) оптимізована для роботи без паролів з пріоритетом на ключі доступу.
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Microsoft останнім часом активно просуває використання ключів доступу, оскільки традиційні паролі вже вважаються небезпечними. Цей підхід підтримують й інші технологічні гіганти, такі як Apple та Google, тому що він є сучасним методом автентифікації, який значно зменшує ризики, пов’язані з крадіжкою даних.
Проте перехід на passkeys — це не лише спосіб зробити вхід в облікові записи безпечнішим. Microsoft взагалі задумала повністю відмовитись від паролів у своїй екосистемі, тому що вважає, що якщо залишити і пароль, і passkeys, обліковий запис все одно залишиться вразливим для фішингу.
Нове оновлення, засноване на технології біометричної автентифікації та двофакторній перевірці, покликане допомогти користувачам перейти на безпарольну систему максимально комфортно, а весь процес відбуватиметься інтуїтивно зрозуміло та доступно для всіх категорій користувачів, запевняють у Microsoft.
За матеріалами:
ITsider.
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