Скорочення в «Сільпо», «Епіцентрі» та зупинка металургійних компаній. Що чекає на зарплати (відео)

Найбільші труднощі можуть виникнути у вузьких спеціалістів, чия кваліфікація пов'язана з конкретним підприємством або виробничим процесом.

російські атаки на промислові підприємства, склади та логістичні центри посилюють тиск на український ринок праці. Компанії втрачають об’єкти, зупиняють виробництво та скорочують персонал. За даними Work.ua, у вересні кількість вакансій зменшилася на 15% порівняно з аналогічним місяцем минулого року.

російські атаки зупиняють підприємства та загрожують робочим місцям

російські удари дедалі частіше спрямовані не лише на енергетичну інфраструктуру, а й безпосередньо на бізнес. Під загрозою опиняються логістичні центри, склади, промислові підприємства, автозаправні станції та залізниця.

У вересні російські війська завдавали ракетних ударів по «АрселорМіттал Кривий Ріг». Унаслідок атак загинули п’ятеро працівників, а підприємство призупинило роботу.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» — найбільше металургійне підприємство України, раніше відоме як «Криворіжсталь». Станом на середину 2026 року там працювали близько 17 тис. людей, включно з працівниками дочірніх підприємств. До повномасштабної війни штат налічував до 29 тис. працівників.

Читайте також Бізнес вимушений скорочувати працівників через атаки рф

Для Кривого Рогу це має особливе значення. У місті майже в кожній родині є люди, які працюють на підприємстві або в компаніях, що його обслуговують. Тому зупинка виробництва впливає не лише на працівників заводу, а й на пов’язаний із ним ринок праці.

Балістичних ударів зазнає і «Запоріжсталь». За кілька тижнів російські війська атакували більшість великих підприємств.

Проблеми виникають і в інших секторах економіки. Fozzy Group, якій належать мережі «Сільпо» та «Фора», за два місяці втратила понад 20 об’єктів. Із 1 листопада холдинг також скорочує частину офісних команд.

Раніше про скорочення персоналу повідомляли й інші великі компанії, зокрема «Нова пошта» та Rozetka. Рішення таких роботодавців впливають на зайнятість у відповідних секторах економіки.

Кількість вакансій скоротилася на 15%

За даними Work.ua, у вересні минулого року роботодавці розмістили понад 96 тис. вакансій. У вересні цього року їхня кількість становила 82,5 тис. — приблизно на 15% менше.

Скорочення вакансій спостерігається навіть у регіонах, які рідше зазнають ракетних і дронових атак. За словами експертів, компанії зазнають збитків, намагаються заощаджувати та відкладають наймання нових працівників через невизначеність.

За оцінками урядових структур і профільних асоціацій, під загрозою опинилися десятки тисяч робочих місць у промисловості, логістиці, роздрібній торгівлі та сфері послуг.

Читайте також Майже 7 млн українців перебувають поза ринком праці: Мінекономіки готує програми для працевлаштування

Попри скорочення вакансій, бізнес продовжує відчувати дефіцит кадрів. Про це говорить Артур Міхно, CEO та співзасновник Work.ua.

За його словами, п’ять років тому ринок праці був вигіднішим для роботодавців: компанії мали достатньо кандидатів і могли обирати серед них людей із потрібними навичками та досвідом. Тепер знайти кваліфікованих працівників значно складніше.

Подібну оцінку дає Іван Соколовський, науковий співробітник Інституту соціології Національної академії наук України. На його думку, уже з 2024 року український ринок праці дедалі більше нагадує ринок працівника. Підприємства в різних галузях відчувають нестачу робочої сили.

Читайте також Яких працівників найчастіше шукають у різних регіонах

Президент компанії з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник пояснює дефіцит кадрів демографічними змінами. За його словами, населення України щороку скорочується на 300 тис. осіб.

Серед фахівців, яких бракує роботодавцям, він називає водіїв, логістів, менеджерів із продажу, лікарів і медичних сестер.

Тому, на думку Воскобойника, помилково вважати, що закриття окремих підприємств автоматично призведе до надлишку працівників. Люди, які втратили роботу в одній галузі, не обов’язково мають кваліфікацію, потрібну в іншій.

Кому буде найскладніше знайти нову роботу

Найбільші труднощі можуть виникнути у вузьких спеціалістів, чия кваліфікація пов’язана з конкретним підприємством або виробничим процесом.

У таких випадках одним із виходів стає перекваліфікація. Зокрема, Державна служба зайнятості видає сертифікати на навчання, які дають змогу опанувати нову професію.

Тому можливість здобути нові знання та опанувати іншу професію може відкрити додаткові перспективи для тих, хто втратив роботу. Великі компанії вже створюють власні програми підготовки персоналу. Водночас в окремих випадках працівникам доведеться самостійно шукати можливості для навчання та набуття нових навичок.