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53% компаній уже мають у штаті ветеранів — результати дослідження

Особисті фінанси
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38% роботодавців зазначають, що не стикаються з жодними труднощами під час найму ветеранів.
38% роботодавців зазначають, що не стикаються з жодними труднощами під час найму ветеранів.
Працевлаштування ветеранів і ветеранок стає для українського бізнесу одним із викликів на тлі дефіциту працівників. Повернення людей із військової служби вимагає від компаній не лише враховувати їхній професійний і життєвий досвід, а й переглядати підходи до рекрутингу, адаптації, внутрішньої комунікації та організації праці.
Про це свідчать результати дослідження, яке презентували Український ветеранський фонд спільно з robota.ua.
53% опитаних компаній уже мають у штаті до 5% ветеранів, а 84% бізнесів мають досвід підтримки мобілізованих працівників.
53% компаній уже мають у штаті ветеранів — результати дослідження
38% роботодавців зазначають, що не стикаються з жодними труднощами під час найму ветеранів.
Лише 5% компаній мали досвід використання державних програм підтримки працевлаштування ветеранів, а 44% не користуються ними через брак інформації.
Водночас бізнес демонструє високий запит на програми перекваліфікації (49%), психологічну підтримку (47%) та допомогу в облаштуванні робочих місць (42%).

Яка ситуація на ринку праці

Найбільша кількість вакансій традиційно зосереджена в Києві та Київській області — понад 40%.
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До п’ятірки найактивніших регіонів також входять Львівська, Дніпропетровська, Одеська та Харківська області.
Серед найбільш затребуваних фахівців — продавці-консультанти, водії, бухгалтери, кухарі та медичний персонал.

Розрив між «потребою працювати» та «готовністю до роботи»

Через вичерпання фінансових ресурсів чимало ветеранів повертаються до пошуку роботи раніше, ніж завершується їхнє фізичне чи психологічне відновлення. Швидке працевлаштування не завжди означає, що людина вже завершила адаптацію.

Головний бар’єр у резюме — «переклад» військового досвіду

Досвід управління підрозділом або вирішення завдань у критичних умовах часто залишається незрозумілим для цивільного роботодавця, якщо він описаний лише сухими військовими термінами (наприклад, «командир відділення»).
Ветеранам потрібні інструменти для конвертації бойового досвіду в цивільні компетентності (менеджмент, логістика, антикризове управління).
І ветерани, і роботодавці наголошують: найгірше у реінтеграції — це надмірна опіка чи стигматизація. Ветерани прагнуть, щоб у них бачили насамперед кваліфікованих фахівців, а не «особливу категорію» чи носіїв стереотипів.

Адаптація на робочому місці

Адаптація на робочому місці триває від 2 місяців до 1,5 року.
53% компаній уже мають у штаті ветеранів — результати дослідження
Найчастіше труднощі полягають не в освоєнні професійних обов’язків, а у переході від чіткої військової ієрархії до більш гнучкої цивільної логіки. Ключову роль у цьому відіграють безпосередній керівник, підтримка колег і можливість індивідуального налаштування графіку чи робочого місця.
53% компаній уже мають у штаті ветеранів — результати дослідження

Бар’єри та стереотипи

Серед основних побоювань роботодавців — стан фізичного здоров’я кандидатів (42%) та потреба в психологічній адаптації (32%).
53% компаній уже мають у штаті ветеранів — результати дослідження
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що в Україні створять Державну службу супроводу ветеранів, яка має змінити підхід до надання допомоги ветеранам і ветеранкам. Замість самостійного пошуку необхідних послуг та установ людина матиме закріпленого фахівця, який координуватиме весь маршрут підтримки та стежитиме за результатом.
За матеріалами:
Finance.ua
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