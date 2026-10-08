0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні змінять систему підтримки ветеранів: людині призначатимуть особистого фахівця

Особисті фінанси
80
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Ветерану чи ветеранці призначатимуть фахівця із супроводу, який має зв’язатися з людиною протягом 24-48 годин.
Ветерану чи ветеранці призначатимуть фахівця із супроводу, який має зв’язатися з людиною протягом 24-48 годин.
В Україні створять Державну службу супроводу ветеранів, яка має змінити підхід до надання допомоги ветеранам і ветеранкам. Замість самостійного пошуку необхідних послуг та установ людина матиме закріпленого фахівця, який координуватиме весь маршрут підтримки та стежитиме за результатом.
Про це повідомила пресслужба Міністерства у справах ветеранів.

Як працюватиме служба супроводу

Державну службу супроводу ветеранів (ДССВ) буде створено на базі ДНТ «Державний ветеранський простір». Вона матиме центральний і регіональний рівні, а також мережу фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.
Після отримання інформації про демобілізацію або висновку ВЛК дані людини автоматично надходитимуть до CRM-системи «Оскар». Після цього ветерану чи ветеранці призначатимуть фахівця із супроводу, який має зв’язатися з людиною протягом 24−48 годин.
Читайте також
Під час першого контакту фахівець оцінюватиме основні потреби ветерана або ветеранки: стан здоров’я, необхідність протезування, психологічний стан, житлові питання та можливості економічної самореалізації.
Місце для вашої реклами
На основі цієї оцінки формуватимуть індивідуальний план дій, який ветеран зможе погодити через «Дію».

П’ять етапів підтримки

Маршрут передбачатиме п’ять основних етапів:
  • підготовка до звільнення з військової служби;
  • перехід до цивільного життя;
  • відновлення здоров’я та психологічна підтримка;
  • економічна незалежність і професійна самореалізація;
  • соціалізація та участь у житті громади.
Надалі фахівець координуватиме проходження всього маршруту та стежитиме, щоб необхідні послуги були не лише призначені, а й фактично отримані.
Зокрема, фахівець координуватиме взаємодію ветерана з Міноборони, МОЗ, органами місцевого самоврядування, службою зайнятості та іншими установами.
Також пропонується змінити підхід до оцінки навантаження на фахівців із супроводу.
Читайте також
Замість нинішньої моделі, за якої на одного фахівця може припадати до 100 людей, планують запровадити бальну систему. Вона враховуватиме складність кожного окремого кейсу та має дати змогу розподіляти навантаження залежно від потреб ветеранів.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть фактично не витрачати власні кошти на автоцивілку. Страхова компанія одразу надає їм знижку 50%, а решту сплаченої суми компенсує держава.
Також ми розповідали, що учасники бойових дій мають право на різні пільги. Це стосується не лише соціальних гарантій для них самих, а й низку прав та можливостей для його сім’ї.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Соціальна допомога
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems