В Україні змінять систему підтримки ветеранів: людині призначатимуть особистого фахівця

Ветерану чи ветеранці призначатимуть фахівця із супроводу, який має зв’язатися з людиною протягом 24-48 годин.

В Україні створять Державну службу супроводу ветеранів, яка має змінити підхід до надання допомоги ветеранам і ветеранкам. Замість самостійного пошуку необхідних послуг та установ людина матиме закріпленого фахівця, який координуватиме весь маршрут підтримки та стежитиме за результатом.

Про це повідомила пресслужба Міністерства у справах ветеранів.

Як працюватиме служба супроводу

Державну службу супроводу ветеранів (ДССВ) буде створено на базі ДНТ «Державний ветеранський простір». Вона матиме центральний і регіональний рівні, а також мережу фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

Після отримання інформації про демобілізацію або висновку ВЛК дані людини автоматично надходитимуть до CRM-системи «Оскар». Після цього ветерану чи ветеранці призначатимуть фахівця із супроводу, який має зв’язатися з людиною протягом 24−48 годин.

Під час першого контакту фахівець оцінюватиме основні потреби ветерана або ветеранки: стан здоров’я, необхідність протезування, психологічний стан, житлові питання та можливості економічної самореалізації.

На основі цієї оцінки формуватимуть індивідуальний план дій, який ветеран зможе погодити через «Дію».

П’ять етапів підтримки

Маршрут передбачатиме п’ять основних етапів:

підготовка до звільнення з військової служби;

перехід до цивільного життя;

відновлення здоров’я та психологічна підтримка;

економічна незалежність і професійна самореалізація;

соціалізація та участь у житті громади.

Надалі фахівець координуватиме проходження всього маршруту та стежитиме, щоб необхідні послуги були не лише призначені, а й фактично отримані.

Зокрема, фахівець координуватиме взаємодію ветерана з Міноборони, МОЗ, органами місцевого самоврядування, службою зайнятості та іншими установами.

Також пропонується змінити підхід до оцінки навантаження на фахівців із супроводу.

Читайте також У столиці відкрили першу в Україні спеціалізовану автошколу для ветеранів

Замість нинішньої моделі, за якої на одного фахівця може припадати до 100 людей, планують запровадити бальну систему. Вона враховуватиме складність кожного окремого кейсу та має дати змогу розподіляти навантаження залежно від потреб ветеранів.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни можуть фактично не витрачати власні кошти на автоцивілку. Страхова компанія одразу надає їм знижку 50%, а решту сплаченої суми компенсує держава.