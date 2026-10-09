Скільки коштує пальне 9 жовтня (інфографіка)

Великі оператори (OKKO, WOG, SOCAR) тримають ціни на преміальні бензини та дизель без змін: бензини серії 100 коштують у межах 102,90−104,00 грн/л.

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Мережа «Укрнафта» оновила прайс на бензин 95 (Energy), знизивши його вартість одразу на 3 гривні — до 88,90 грн/л, зрівнявши його зі стандартним бензином А-95.

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Мережі OKKO та SOCAR підняли ціну на газ на 1 гривню (до 47,90 грн/л), а мережа WOG також додала 1 гривню, встановивши найвищу ціну на ринку — 48,90 грн/л. Водночас дискаунтери («Укрнафта» та UPG) залишили ціни на газ без змін (43,40 грн/л та 44,90 грн/л відповідно).

Раніше йшлося , за яких умов пальне в Україні може подешевшати.

Про це Після розблокування Ормузької протоки ціни на бензин і дизель в Україні можуть опуститися нижче 60 грн за літр, а здешевленню сприятиме збільшення видобутку нафти у світі.Про це розповів директор «Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.

У такому разі ціни на українських АЗС можуть не лише повернутися до рівня, який був до початку бойових дій, а й нижче.

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Нагадаємо, рік тому, у вересні 2025 року, бензин марки А-95 в середньому коштував 58,77 грн за літр. До кінця року ціна майже не змінилася — 58,33 грн.

На початку 2026 року ціни на бензин пішли вгору: лютий — середня ціна 61,07 грн за літр, квітень — 72,68 грн.