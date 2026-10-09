Скільки коштує пальне 9 жовтня (інфографіка)

Мережі OKKO та SOCAR підняли ціну на газ на 1 гривню (до 47,90 грн/л), а мережа WOG також додала 1 гривню, встановивши найвищу ціну на ринку — 48,90 грн/л. Водночас дискаунтери («Укрнафта» та UPG) залишили ціни на газ без змін (43,40 грн/л та 44,90 грн/л відповідно).
Раніше йшлося, за яких умов пальне в Україні може подешевшати.
Після розблокування Ормузької протоки ціни на бензин і дизель в Україні можуть опуститися нижче 60 грн за літр, а здешевленню сприятиме збільшення видобутку нафти у світі.Про це розповів директор «Консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн.
У такому разі ціни на українських АЗС можуть не лише повернутися до рівня, який був до початку бойових дій, а й нижче.