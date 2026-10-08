Україна у вересні скоротила імпорт електроенергії майже на 60%

У вересні 2026 року Україна скоротила імпорт електроенергії на 58,6% порівняно із серпнем — до 76,1 тис. МВт·год. Це найнижчий місячний показник із листопада 2023 року. Водночас експорт зріс на 24,4% — до 473,7 тис. МВт·год, що стало найбільшим місячним обсягом із вересня 2025 року.

Про це повідомив аналітичний центр DiXi Group із посиланням на дані Energy Map.

Таким чином, Україна третій місяць поспіль завершила як нетто-експортер електроенергії: продаж за кордон у вересні перевищив купівлю у 6,2 раза.

Україна третій місяць поспіль завершила як нетто-експортер електроенергії, dixigroup.org

Експорт електроенергії здійснювався щодня, а його добові обсяги протягом усього місяця перевищували імпорт. 4 вересня імпорт досяг місячного максимуму — 5,1 тис. МВт·год. Надалі зовнішні закупівлі поступово скорочувалися: за першу декаду було імпортовано 30,3 тис. МВт·год, за останню — 20,1 тис. МВт·год. Максимальний добовий обсяг експорту зафіксували 11 вересня — 23,4 тис. МВт·год.

Погода вплинула на попит і виробництво

Основним чинником динаміки зовнішньої торгівлі залишалася погода. Вересень був відчутно прохолоднішим за серпень: потреба в кондиціонуванні зникла, а опалювальний сезон ще не розпочався, тож попит залишався помірним.

Водночас скорочення світлового дня і хмарність знижували виробіток побутових і промислових СЕС. Найпомітніше це проявилося 21−25 вересня, коли похолодання з дощами скоротило експорт. 23 вересня він знизився до 5,5 тис. МВт·год — мінімуму місяця, а в окремі години експорт не здійснювався взагалі. З поверненням ясної погоди наприкінці місяця добовий експорт відновився до рівня 17−19 тис. МВт·год.

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Погодинні дані вказують і на більш інтенсивне зростання експорту у нічні години — у проміжку 22:00—06:00 продаж збільшився на 35,5%, тоді як у решту доби — лише на 17,3%.

Як зазначила колишня міністерка енергетики Ольга Буславець, енергосистема втрачає великих споживачів зі стабільним, зокрема нічним, споживанням внаслідок російських атак на енергоємну промисловість. За її даними, у серпні промисловість спожила на 23% менше електроенергії, ніж роком раніше, а металургія — на 45%.

Українська електроенергія залишалася дешевшою за сусідні ринки

Сприятливою для експорту залишалася й цінова ситуація. У вересні середній індекс РДН (ринок «на добу наперед») для базового навантаження в Україні становив 116,2 €/МВт·год — на 29−50% нижче, ніж на сусідніх ринках: у Польщі — 149,8 €/МВт·год, Словаччині — 163,8 €/МВт·год, Румунії — 174,4 €/МВт·год.

Втім, стримуючим фактором для експорту електроенергії в країни ЄС залишається механізм вуглецевого коригування СВАМ, який застосовується з 1 січня 2026 року і здорожчує українську електроенергію на європейському ринку, негативно впливаючи на її цінову конкурентоспроможність та маржу експортерів.

Структура імпорту за країнами походження:

Угорщина — 38,8 тис. МВт·год (50,9%);

Польща — 17,0 тис. МВт·год (22,4%);

Румунія — 14,8 тис. МВт·год (19,4%);

Словаччина — 5,4 тис. МВт·год (7,1%);

Молдова — 0,1 тис. МВт·год (0,2%).

Порівняно з серпнем 2026 року, імпорт скоротився за всіма напрямками на 37−87%. Торгівля зі Словаччиною здійснювалася лише в перші п’ять днів місяця, з 6 вересня обсяги за цим напрямком були нульовими.

Для порівняння, у вересні 2025 року імпорт електроенергії становив 139,7 тис. МВт·год, що на 83,5% більше, ніж у вересні 2026 року.

Структура експорту за країнами призначення:

Угорщина — 232,5 тис. МВт·год (49,1%);

Молдова — 152,5 тис. МВт·год (32,2%);

Румунія — 81,6 тис. МВт·год (17,2%);

Словаччина — 5,3 тис. МВт·год (1,1%);

Польща — 1,8 тис. МВт·год (0,4%).

Порівняно з серпнем 2026 року, експорт до Румунії, Угорщини та Молдови зріс на 14−36%, тоді як до Польщі та Словаччини скоротився на 39% та 75% відповідно.