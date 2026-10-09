У Києві та частині області екстрені відключення: зупинилися тролейбуси та метро

Екстрені відключення застосовані за командою «Укренерго».
«Правий берег Києва та Бучанський і Вишгородський райони Київської області: за командою Укренерго застосовані екстрені відключення. Нагадаємо, під час екстрених відключень графіки не діють», — ідеться у повідомленні.
При цьому на лівому березі Києва та в інших районах Київської області графіки продовжують застосовуватись.
Також Telegram-канали повідомляють, що рух поїздів метро «зеленою» гілкою на правий берег призупинено через аварійні відключення електроенергії.
Крім цього, «Київпастранс» повідомляв, що станом на 7:18 через відсутність напруги в енергосистемі був тимчасово призупинений рух частини громадського транспорту в Оболонському, Подільському та Святошинському районах. Через це було збільшено кількість рухомого складу на автобусних маршрутах. Пізніше стало відомо, що рух деяких тролейбусів було відновлено.
В свою чергу в «Укренерго» повідомили, що в окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії через зумовлену черговими російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі. Енергетики наразі працюють над відновленням стабільного електропостачання.
У КМДА повідомили, що інформація про зупинку «зеленої» лінії метро через знеструмлення не відповідає дійсності.