Skoda представила флагманський електричний позашляховик (фото, відео) Сьогодні 04:08 — Технології&Авто

Skoda Peaq

Чеський автобренд Skoda офіційно представив свій новий трирядний електричний позашляховик Peaq. Він позиціонується як флагманська модель бренду, що пропонує найвищий рівень комфорту, простору та технологій.

Що відомо про новинку

Позашляховик із трирядним салоном, сімома сидіннями та запасом ходу понад 640 км одразу після прем’єри претендує на звання найпопулярнішого сімейного авто.

Загальна довжина 4,87 метра та колісна база майже три метри роблять його найбільшим і найпросторішим позашляховиком Škoda, а також першою моделлю бренду в сегменті великих SUV. За габаритами він більший за Skoda Kodiaq.

Екстер’єр

Дизайн найбільшого та найпросторішого позашляховика в лінійці Škoda виконано відповідно до концепції Modern Solid, що славиться мінімалізмом та чіткими лініями. Кузов вирізняється довгим, плавно вигнутим лобовим склом та пологим профілем даху.

Т-подібні фари та глянцева чорна панель Tech-Deck Face є ключовими елементами дизайну Modern Solid. Задня частина автомобіля повторює передню як за дизайном, так і за деталями.

Фари доступні у двох конфігураціях, при цьому всі функції освітлення використовують виключно світлодіодну технологію. У топовій комплектації встановлені матричні світлодіодні фари, що використовують 18 сегментів для автоматичного запобігання засліпленню водіїв зустрічного руху під час увімкнення дальнього світла. До стандартної комплектації входять світлодіодні задні ліхтарі Top з анімованими покажчиками повороту.

Позашляховик також має рельєфний капот, бампер із лінією «Вулкан», кутові повітряні завіси та стилізований нижній повітрозабірник.

Нова модель Peaq, загальна довжина якої становить 4874 мм, на 116 мм довша за свій аналог із двигуном внутрішнього згоряння — Kodiaq. Її колісна база, що становить 2965 мм, на 174 мм довша, ніж у Superb.

Peaq — перша модель в історії Škoda, оснащена панорамним дахом 2,1 метра — найбільшим у лінійці — із системою динамічного керування сонцезахисними шторками Dynamic Shade Control.

У автомобіля вбудовані дверні ручки, які висуваються за допомогою ключа або вручну натисканням на кнопку, позначену на ручці.

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Коефіцієнт аеродинамічного опору Skoda Peaq — 0,249.

Peaq пропонується в десяти кольорах та з колесами діаметром від 19 до 21 дюйма.

Інтер’єр

Ця модель є наймісткішою серед усіх автомобілів цього бренду. У салоні з комфортом можуть розміститися до семи дорослих.

У п’ятимісній конфігурації автомобіль має найбільший багажник серед усіх моделей Škoda — об’ємом 935 літрів, доповнений 37-літровим переднім багажником.

Peaq доступний у п’яти варіантах дизайну інтер’єру: Suite Black, Suite Ceramique, Lodge, Loft та Sportline. У двох топових варіантах Suite використовується високоякісна шкіряна обробка Techtona: чорна для Suite Black та світло-сіра — для Suite Ceramique.

Також є додатковий пакет Relax, що передбачає сидіння для відпочинку з вентиляцією та функцією масажу, ергономічні підставки для ніг, дві подушки, складаний столик у центральній консолі та вбудований додаток для підтримки гарного самопочуття. Пакет Relax включає преміальну аудіосистему Sonos, розроблену спеціально для Peaq, з 16 динаміками та вихідною потужністю 755 Вт.

Головним центром управління автомобілем є новітня інформаційно-розважальна система, створена на базі платформи Android та оснащена вертикально розташованим 13,6-дюймовим дисплеєм — першим у своєму роді в моделі Škoda.

Окрім пакета Relax, доступні п’ять додаткових пакетів: Convenience, Tech, Assist, Winter та Simply Clever.

До стандартної комплектації входять 10 подушок безпеки, зокрема центральна та задні бічні подушки безпеки.

Варіанти акумуляторів та силових агрегатів

Модельний ряд електромобіля включає три основні варіанти:

Peaq 60: оснащений акумулятором ємністю 63 кВт⋅год. Запас ходу становить до 440 км.

Peaq 90: оснащений акумулятором ємністю 91 кВт⋅год (задній привід). Максимальний запас ходу — до 630−647 км.

Peaq 90x: оснащений акумулятором ємністю 91 кВт⋅год (повний привід). Точний запас ходу коливається в межах 600+ км. Останній є найємнішим акумулятором, який коли-небудь встановлювався на електромобілі Škoda.

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Доступні три варіанти силових агрегатів потужністю від 204 к.с. до 300 к.с. з можливістю вибору заднього або повного приводу. Кросовер також може буксирувати причіп вагою до 2 000 кг.

Під час водіння Peaq підтримує керування однією педаллю та оснащений тепловим насосом нового покоління, що підвищує ефективність.

Він також підтримує двонаправлену зарядку, що дає змогу використовувати енергію, накопичену в акумуляторі, поза автомобілем.

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