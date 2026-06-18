Стиль Lamborghini й запас ходу 650 км: яким буде новий електрокар Hyundai (фото) 18.06.2026, 00:49 — Технології&Авто

Hyundai Ioniq V

Новий недорогий електричний седан Hyundai Ioniq V вирізняється оригінальним клиноподібним дизайном та може проїхати 650 км без підзарядки.

Електромобіль Hyundai Ioniq V вийде на ринок у другій половині 2026 року. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Електрокар стане першим Hyundai Ioniq китайського виробництва. Це седан D-класу з нестандартним дизайном у стилі суперкара Lamborghini Countach. У нього клиноподібний профіль з вираженим «носом» та тоненькі світлодіодні фари.

Габарити Hyundai Ioniq V 2026:

довжина — 4900 мм;

ширина — 1890 мм;

висота — 1470 мм;

колісна база — 2900 мм;

маса — 1707−1809 кг.

Дизайн і характеристики

У салоні встановили вузький цифровий щиток приладів і великий 27-дюймовий екран на передній панелі, також є проєкція на лобове скло. Передні крісла розділені високою дворівневою консоллю. Також відомо, що для електрокара готують систему напівавтономного руху.

Новий Hyundai Ioniq V зі старту отримає дві 800-вольтні установки із LFP-батареями від CATL:

190 к. с., батарея ємністю 53,5 кВт∙год, запас ходу 520−540 км;

228 к. с., батарея ємністю 66,8 кВт∙год, запас ходу 620−650 км.

Пізніше лінійку поповнить плагін-гібрид із бензиновим генератором.

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