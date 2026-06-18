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Стиль Lamborghini й запас ходу 650 км: яким буде новий електрокар Hyundai (фото)

Технології&Авто
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Hyundai Ioniq V
Hyundai Ioniq V
Новий недорогий електричний седан Hyundai Ioniq V вирізняється оригінальним клиноподібним дизайном та може проїхати 650 км без підзарядки.
Електромобіль Hyundai Ioniq V вийде на ринок у другій половині 2026 року. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Електрокар стане першим Hyundai Ioniq китайського виробництва. Це седан D-класу з нестандартним дизайном у стилі суперкара Lamborghini Countach. У нього клиноподібний профіль з вираженим «носом» та тоненькі світлодіодні фари.
Стиль Lamborghini й запас ходу 650 км: яким буде новий електрокар Hyundai (фото)

Габарити Hyundai Ioniq V 2026:

  • довжина — 4900 мм;
  • ширина — 1890 мм;
  • висота — 1470 мм;
  • колісна база — 2900 мм;
  • маса — 1707−1809 кг.

Дизайн і характеристики

У салоні встановили вузький цифровий щиток приладів і великий 27-дюймовий екран на передній панелі, також є проєкція на лобове скло. Передні крісла розділені високою дворівневою консоллю. Також відомо, що для електрокара готують систему напівавтономного руху.
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Стиль Lamborghini й запас ходу 650 км: яким буде новий електрокар Hyundai (фото)
Новий Hyundai Ioniq V зі старту отримає дві 800-вольтні установки із LFP-батареями від CATL:
  • 190 к. с., батарея ємністю 53,5 кВт∙год, запас ходу 520−540 км;
  • 228 к. с., батарея ємністю 66,8 кВт∙год, запас ходу 620−650 км.
Пізніше лінійку поповнить плагін-гібрид із бензиновим генератором.
За матеріалами:
Фокус
АвтоHyundaiЕлектромобілі
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