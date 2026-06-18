Стиль Lamborghini й запас ходу 650 км: яким буде новий електрокар Hyundai (фото)
Габарити Hyundai Ioniq V 2026:
- довжина — 4900 мм;
- ширина — 1890 мм;
- висота — 1470 мм;
- колісна база — 2900 мм;
- маса — 1707−1809 кг.
Дизайн і характеристики
- 190 к. с., батарея ємністю 53,5 кВт∙год, запас ходу 520−540 км;
- 228 к. с., батарея ємністю 66,8 кВт∙год, запас ходу 620−650 км.
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