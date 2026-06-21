Експерти назвали найкращий недорогий електромобіль
Експерти Consumer Reports визначили електромобіль, на який точно варто звернути увагу. Цю модель також рекомендують і водії. Серед усіх електромобілів нелюксового класу лише одна модель отримала знак рекомендації — оновлена Tesla Model 3. Це одна з найпопулярніших моделей американського бренду.
Про це пише SlashGear.
Чому рекомендують Tesla Model 3
За словами експертів, електрокар Tesla Model 3 здатний приємно здивувати хорошим прискоренням, приємною керованістю та швидкою зарядкою. Також автомобіль отримав високі оцінки за безпеку.
У виданні зазначили, що запас ходу Tesla Model 3 варіюється від 350 до 670 км залежно від модифікації.
Також модель пропонується з системою автономного водіння Full Self-Driving.
Іншими особливостями Tesla Model 3 є наявність режиму Sentry Mode, який стежить за обстановкою навколо автомобіля, а також режиму Pet Mode, який підтримує оптимальні налаштування клімат-контролю в автомобілі під час стоянки, якщо всередині знаходиться домашня тварина.
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