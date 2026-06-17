Geely представила вражаючий електроседан Galaxy TT (фото) 17.06.2026, 01:10 — Технології&Авто

Новий Geely Galaxy TT

Дані щодо конфігурації акумуляторів та запасу ходу електричного седана Geely Galaxy TT офіційно опублікували в останньому каталозі пільг щодо податку на придбання електромобілів у базі Міністерства промисловості КНР.

Інформація оприлюднена державними органами промислового нагляду та Державною податковою адміністрацією, повідомляє Y-Auto. Ці нові технічні дані, оприлюднені задовго до початку серійного виробництва, визначають основні технічні характеристики майже п’ятиметрового преміального електроседана.

Запас ходу та заряд акумулятора

Нормативна документація підтверджує, що в новому седані використовуються три різні типи літій-іонних акумуляторів: 52,5 кВт·год, 63,8 кВт·год і 75,2 кВт·год.

Ці елементи накопичення енергії розподіляють робочі можливості на чотири чіткі діапазони руху, розраховані відповідно до стандартизованого китайського базового показника CLTC.

Базова версія на 52,5 кВт·год забезпечує запас ходу в 540 км. Більш потужна версія на 63,8 кВт·год дозволяє проїхати 640 км, а флагманський пакет на 75,2 кВт·год — 650 км або максимум 725 км за стандартом CLTC, що значною мірою залежить від характеристик коліс та аеродинамічних елементів кузова.

Розміри та силова установка

Майбутній седан має кузов типу фастбек довжиною 4999 мм, шириною 1919 мм і висотою 1479 мм, при цьому колісна база становить 2920 мм.

Ця преміальна платформа оснащена потужним синхронним електродвигуном з постійними магнітами потужністю 245 кВт, який приводить у рух задню вісь.

Базова версія оснащена заднім електродвигуном потужністю 333 к.с., а топова — двомоторною установкою потужністю 578 к.с.

Що стосується назви Galaxy TT, то вона поки що є попередньою. Автовиробник уже розпочав голосування щодо назви серійної версії.

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