Скільки заробила держава на приватизації від початку року — Finance.ua

Скільки заробила держава на приватизації від початку року Сьогодні 19:05 — Казна та Політика

Скільки заробила держава на приватизації від початку року

У січні-лютому Фонд держмайна реалізував на приватизаційних аукціонах 46 об’єктів державної власності, отримавши 174 млн грн надходжень.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк із посиланням на звіт Фонду держмайна.

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Крім того, у цей період було ухвалено рішення щодо продажу 100% акцій ПрАТ «Вінницяпобутхім» за стартовою ціною 301,4 млн грн.

Щодо конфіскованих активів: держава отримала у власність 20 активів, серед яких майно експрезидента «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва.

Зазначається, що з січня по лютий ФДМУ поповнив перелік об’єктів малої приватизації на 59 нових об’єктів.

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Водночас 32 об’єкти були виключені, на кінець лютого налічується 1 376 таких об’єктів.

Нагадаємо, у 2024 році від приватизації об’єктів державної власності бюджет отримав 9,9 млрд грн надходжень.

Приватизація державного майна принесла бюджету 2024 року майже 12 мільярдів гривень. Серед великих об’єктів, переданих у приватні руки — легендарний готель «Україна» у центрі столиці (2,5 млрд гривень), конфісковане у російського олігарха підприємство «Аерок» (1,89 млрд), Об’єднана гірничо-хімічна компанія (3,9 млрд).

Цікаво, що надходження від приватизації цього року втричі перевищили заплановані — таке майже ніколи не трапляється.

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