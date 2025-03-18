Найдорожчим об’єктом приватизації минулого тижня став магазин на Сумщині — Finance.ua
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Найдорожчим об’єктом приватизації минулого тижня став магазин на Сумщині

Фондовий ринок
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Найдорожчим об’єктом приватизації минулого тижня став магазин на Сумщині
Найдорожчим об’єктом приватизації минулого тижня став магазин на Сумщині
Фонд державного майна України на 10 приватизаційних аукціонах реалізував активів на 10,4 млн грн.
Про це пресслужба ФДМУ повідомила у Фейсбуці.
«Минулого тижня команда Фонду державного майна України провела 10 успішних онлайн-аукціонів з приватизації у системі Prozorro. Продажі. Загальна сума переможних ставок становить 10,4 млн гривень. Загалом за лоти змагалися 43 учасники», — йдеться в повідомленні.
Найдорожчим об’єктом минулого тижня став магазин на Сумщині. Ціна нерухомості зросла зі стартових 17,2 тис. грн до фінальних 8 млн грн.
Цього тижня команда Фонду держмайна планує провести 32 онлайн-аукціони з приватизації. Серед пропозицій — державний пакет акцій у розмірі 100% статутутного капіталу АТ «Смоли», єдині майнові комплекси ДП «Укрчорметгеологія» та ДП «Полтавський науково-дослідний та проєктний інститут землеустрою».
Як повідомлялося, Фонд державного майна України у січні-лютому 2025 року реалізував на приватизаційних аукціонах 46 об’єктів державної власності.
За матеріалами:
Укрінформ
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