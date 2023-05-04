Скільки зараз заробляють українці в Чехії — Finance.ua

Скільки зараз заробляють українці в Чехії Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

Скільки зараз заробляють українці в Чехії

Зарплата залежить від регіону та сфери діяльності, де працюють українці в Чехії. Середня винагорода коливається в межах 18-35 тис. крон на місяць. У гривнях це від 31 тис. грн до 60 тис. грн.

Про це пише uamedia.eu.

«Більшість українців, що отримали в Чехії тимчасовий захист, приїхали із Запоріжжя, Миколаєва, Одеси, Маріуполя, Дніпра», — розповідає директорка з питань міжнародного розвитку Платформи EWL Міхаліна Селєвіч.

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Торік українські біженці, які офіційно працевлаштувалися в Чехії, сплатили приблизно 8 млрд крон до державної системи соціального забезпечення.

Найпопулярніший напрямок роботи

Чехія прийняла найбільше українських біженців на душу населення cеред усіх країн Центральної та Східної Європи. На 2 квітня поточного року понад 504 тис. осіб отримали тимчасовий захист. Цікаво, що 2022-го року у Чехії 8,5 тисячі українців отримали ліцензію на індивідуальну підприємницьку діяльність, що на 5,5 тисячі більше, ніж рік до того.

Найактуальніший напрямок роботи в ЧР — працівник з виробництва запчастин для автомобілів. В Чехії базується багато міжнародних автобрендів. Здебільшого такі вакансії називають «працівник комплектації продукції», але не завжди одразу зрозуміло, що доведеться комплектувати.

Українці збільшили ринок праці ЄС

Зараз кількість українців за кордоном приблизно 5 млн. До цього числа входять ті, хто виїхав під час повномасштабного вторгнення та незадовго перед його початком. Така оцінка міграційних процесів від Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. Птухи НАН України.

Відповідно до даних Центру економічної стратегії, у 2022 році українці збільшили ринок праці ЄС на 0,5-0,6%, а в окремих країнах — Польщі, Естонії, Чехії — зростання сягнуло 2%. Але навіть попри значний потік працездатних людей з України в тій же Польщі кількість вакансій більша, ніж попит на них. Недобір персоналу практично у всіх сферах коливається в межах 20-40%.

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Як показують останні дослідження , 84% дорослих українців у Польщі, які прибули в країну після 24 лютого 2022 року, вже знайшли роботу. Причому 27% з них зробили це протягом першого місяця перебування, ще 34% — впродовж перших трьох місяців.

Цікаво, що українці не тільки йдуть «в найми», а й відкривають власні бізнеси. Наприклад, 45% усіх нових іноземних компаній, створених в Польщі, були українськими. Найчастіше відкривають кав’ярні, клінінгові компанії, невеличкі будівельні фірми тощо.

Де працюють українці

Українцям за кордоном найпростіше влаштуватися на роботу, яка не потребує кваліфікації. Утім, зарплати тут коливатимуться в межах мінімальних по країні перебування. Вони будуть вищими, ніж в Україні, якщо перерахувати на гривню, але й вартість життя в європейських країнах значно вища.

Так, найбільше українців за кордоном сьогодні працюють у сфері громадського харчування та в готельному бізнесі. Найпоширеніші посади — покоївки, офіціанти, прибиральники.

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Багато українок знайшли роботу у сфері краси та косметології. Узагалі у сфері послуг працює 21% біженців з України.

В IT-галузі залучено 15% українців, а на виробництвах — 12%.

Найбільші виклики, з якими стикаються українці за кордоном:

рівень володіння англійською чи місцевою мовою;

проблема поєднання зайнятості з доглядом за дітьми;

незнання місцевого ринку праці та законодавства.

Біженці з України, які працюють в ЄС, загалом задоволені умовами працевлаштування. Хоча виділяють низку проблем: дуже довгий робочий день, занадто низькооплачувана робота та відсутність трудового договору. Також українці скаржаться на умови проживання і медицину.

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uamedia За матеріалами:

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