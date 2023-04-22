У Чехії назвали суму мінімальної гідної зарплати — Finance.ua

У Чехії назвали суму мінімальної гідної зарплати Сьогодні 15:39 — Особисті фінанси

У Чехії назвали суму мінімальної гідної зарплати

Мінімальна гідна заробітна плата за повний робочий день, що забезпечує потреби дорослого з дитиною, дозвілля та невеликі заощадження, досягла минулого року в Чеській Республіці 40 912 крон. У Празі вона становила 42 776 крон, в основному через вищу вартість житла у столиці.

Про це, як повідомляє ceskenoviny.cz , на пресконференції розповіли представники організації Platforma pro minimální důstojnou mzdu.

У 2021 році мінімальна гідна зарплата в регіонах становила 31 146 крон, а в Празі — 36 717 крон. Зростання заробітної плати минулого року було зумовлене переважно високою інфляцією, оскільки номінальна заробітна плата зростала повільніше, ніж споживчі ціни. Таким чином, ще 800 000 робочих місць були нижчими від мінімальної гідної заробітної плати, ніж у 2021 р. Мінімальна гідна заробітна плата досягла рівня середньої заробітної плати, яка торік у Чехії становила 40 353 крон.

Жінки частіше заробляють менше від мінімальної гідної зарплати, ніж чоловіки. Це стосується 68% робочих місць з повною зайнятістю для жінок і 53% — для чоловіків. Це пов’язано з нерівністю в оплаті праці між чоловіками і жінками, яка вища за середню по Європі.

Мінімальна гідна заробітна плата розраховується на основі поточних цін — якою має бути винагорода за роботу у звичайний робочий час, щоб забезпечити працівникам та їх домогосподарствам достатньо коштів для життя. Вона повинна дозволяти покривати витрати на харчування та житло, одяг, транспорт, медичне обслуговування, освіту та дозвілля, а також оплачувати інші важливі витрати, включаючи заощадження на непередбачені обставини. Платформа публікує її з 2019 року.

uamedia За матеріалами:

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