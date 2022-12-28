Як знайти роботу в Чехії: типи трудових договорів, соціальні пільги — Finance.ua

Як знайти роботу в Чехії: типи трудових договорів, соціальні пільги Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Рівень безробіття в Чехії є найнижчим в Європі. Станом на листопад 2022 року він складав 3,3%, в цілому в Європі складає 7%.

В мирні часи, якщо ви кваліфікований спеціаліст (наприклад програміст), можна було знайти роботу, ще перебуваючи в Україні.

Оформити в консульстві довготермінове проживання з метою працевлаштування на 2 роки, або короткострокову робочу візу на 3-6 місяців. За цими типами дозволів можна було працювати, але вільного доступу на ринок праці не було. Тобто, просто так змінити роботу було неможливо, потрібно було отримати дозвіл міграційних органів та/або уряду праці. А втративши роботу, втрачалося і право на перебування в Чеській Республіці.

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Нині уряд Чехії значно спростив процедуру працевлаштування. Фактично, власники vizum ochrany мають вільний доступ на ринок праці, не потребують жодних дозволів.

Найбільш доступна робота (без знання мови — Ред.) — це ремонтні роботи, будівництво, кліринг, робота на складах, в магазинах. Зі знанням англійської мови це може бути сфера обслуговування: ресторани, готелі, таксі тощо.

Мінімальна місячна зарплата в Чехії на грудень 2022 року складає 16 200 крон (668 євро — Ред.). З січня 2023 року планується підвищення до 17 300 крон (713 євро — Ред.).

Середня зарплата складає приблизно 30 тис. крон (1236 євро — Ред.).

З нового року підвищується прожитковий мінімум. Це важливо для тих, хто має в Чехії довгострокове проживання на підставі працевлаштування, і хоче привезти до себе родину. При розгляді заяви на проживання з метою з’єднання родини, буде розраховуватись, чи вистачає коштів для забезпечення всіх членів сім’ї. Параметри такі:

4470 крон для дорослого першого члена родини.

Для другого та подальших членів родини:

3490 крон для дитини віком від 15 років;

3050 крон для дитини віком від 6 до 15 років;

2480 крон для дитини віком до 6 років.

До цього додаєте вартість оренди житла та вартість комунальних послуг на місяць. Якщо сумарний дохід покриває цю суму, дозвіл на проживання маєте отримати.

Типи трудових договорів:

Hlavní pracovní poměr — Основний трудовий договір. Включає лікарняні, оплачувану відпустку, оплачувану медичну та соціальну страховку.

Часто надаються бонуси: продуктові талони, що дозволяють розрахуватись в кафе/ресторанах та продуктових магазинах.

Ви зобов’язані відпрацювати обов’язковий «фонд годин». Це мінімально 8 годин на день, за виключенням вихідних та державних свят.

Dohoda o pracovní činnosti — такий договір укладають ті, хто хоче підробляти, але мати вільний графік. Тут немає обов’язкового фонду відпрацьованих годин. Внески за медичну і соціальну страховку роботодавець сплачує, якщо за місяць ваш заробіток буде вищий 3500 крон (144 євро — Ред.)

Dohoda o provedení práce — тип трудових відносин, коли ви зрідка виконуєте якусь разову роботу, але не більше 300 годин на рік. Медична і соціальна страховка працедавцем в цьому випадку не оплачується.

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