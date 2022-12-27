Як знайти житло в Чехії: ціни, типи квартир — Finance.ua

Як знайти житло в Чехії: ціни, типи квартир Сьогодні 19:00 — Нерухомість

Житло в Празі нині знайти нелегко, але якщо ви знайшли привабливий варіант і отримали відповідь від орендодавця із запрошенням на «prohlídku» (огляд. — Ред.) квартири, то не варто зволікати. Гарні квартири розбирають за кілька годин після публікації об’яви.

Орендарі надають перевагу договору терміном на 1 рік з можливістю подальшого продовження. Також вам доведеться внести депозит (в розмірі місячної оренди. — Ред.), який повернуть при виселенні.

Існує також варіант «výpovědnou lhutu» — це термін, за який ви повинні повідомити господаря про своє бажання виселитись. Стандартно він становить 3 місяці.

Звісно, ви можете виїхати і раніше, але ці три місяці все одно доведеться оплатити.

Можливий варіант, коли господар швидко знаходить нових орендарів і нічого від вас не вимагатиме, але так буває досить нечасто.

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Види квартир:

1 кк — означає, що квартира складається з 1 кімнати з кухонним куточком, іншими словами це студія.

1+1 — означає 1 кімнату та відокремлену кухню.

Відповідно, 2 кк — це двокімнатна квартира, де одна з кімнат суміщена з кухонним куточком.

2+1 — 2 окремі кімнати та окрема кухня.

Ціни на квартири залежать від віддаленості району, наявності метро поблизу та зручностей в помешканні. За квартиру 2kk просять від 19 до 25 тисяч крон (приблизно 780-1000 євро — Ред.) на місяць, разом з комунальними послугами, так званими «поплатками».

Комунальні послуги — це середня вартість електроенергії, газу та води. Якщо раніше середня вартість комуналки за місяць складала 3-5 тис. крон (125-200 євро — Ред.), то нині 5-7 тис. (200-280 євро — Ред.). То ж якщо споживати електроенергію не економлячи, сума доплати може бути суттєвою.

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