Як знайти житло в Чехії: ціни, типи квартир — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як знайти житло в Чехії: ціни, типи квартир

Нерухомість
18
Житло в Празі нині знайти нелегко, але якщо ви знайшли привабливий варіант і отримали відповідь від орендодавця із запрошенням на «prohlídku» (огляд. — Ред.) квартири, то не варто зволікати. Гарні квартири розбирають за кілька годин після публікації об’яви.
Орендарі надають перевагу договору терміном на 1 рік з можливістю подальшого продовження. Також вам доведеться внести депозит (в розмірі місячної оренди. — Ред.), який повернуть при виселенні.
Існує також варіант «výpovědnou lhutu» — це термін, за який ви повинні повідомити господаря про своє бажання виселитись. Стандартно він становить 3 місяці.
Звісно, ви можете виїхати і раніше, але ці три місяці все одно доведеться оплатити.
Можливий варіант, коли господар швидко знаходить нових орендарів і нічого від вас не вимагатиме, але так буває досить нечасто.
Найпопулярніші сайти для пошуку житла на довгостроковий період
Види квартир:
  • 1 кк — означає, що квартира складається з 1 кімнати з кухонним куточком, іншими словами це студія.
  • 1+1 — означає 1 кімнату та відокремлену кухню.
  • Відповідно, 2 кк — це двокімнатна квартира, де одна з кімнат суміщена з кухонним куточком.
  • 2+1 — 2 окремі кімнати та окрема кухня.
Ціни на квартири залежать від віддаленості району, наявності метро поблизу та зручностей в помешканні. За квартиру 2kk просять від 19 до 25 тисяч крон (приблизно 780-1000 євро — Ред.) на місяць, разом з комунальними послугами, так званими «поплатками».
Комунальні послуги — це середня вартість електроенергії, газу та води. Якщо раніше середня вартість комуналки за місяць складала 3-5 тис. крон (125-200 євро — Ред.), то нині 5-7 тис. (200-280 євро — Ред.). То ж якщо споживати електроенергію не економлячи, сума доплати може бути суттєвою.
Читайте більше в статті:

Життя в Празі: вартість житла, їжі, проїзду

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Велика Васильківська, 55Г, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.