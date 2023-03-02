Як отримати 1000 крон за відкриття рахунку в Чехії: умови — Finance.ua

Як отримати 1000 крон за відкриття рахунку в Чехії: умови
Два чеські банки пропонують бонуси при відкритті рахунків — можна отримати від 1000 до 3 000 крон. Для цього українцям достатньо мати дозвіл на проживання в Чехії.
Як можна отримати кошти, повідомляє radioukrajina.cz.
У двох банках Чехії — Raiffeisenbank та ČSOB — клієнти зможуть отримати винагороду за відкриття рахунку та користування карткою.
При відкритті рахунку в Raiffeisenbank клієнт упродовж наступних 6 місяців отримуватиме бонуси в розмірі 500 крон (841 гривня) за кожний календарний місяць, коли буде розрахунок карткою хоча б 3 рази. Загалом можна отримати до 3000 крон (5047 грн).
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Банк відкриває рахунки громадянам України. Для цього достатньо мати документ, що посвідчує особу, та дозвіл на проживання.
Банк ČSOB пропонує винагороду в 1000 крон при відкритті рахунку. Для цього потрібно також застрахувати свою платіжну картку та протягом 30 днів зайти в мобільний додаток ČSOB Smart. Після цього клієнт отримає бонус на новий аккаунт до 30 квітня 2023 року.
Раніше цей банк запровадив пільгові умови для українців — за відкриття рахунку українці могли знімати гроші з українських карток грошей в мережі його банкоматів без комісії.
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