Як отримати 1000 крон за відкриття рахунку в Чехії: умови — Finance.ua

Як отримати 1000 крон за відкриття рахунку в Чехії: умови Сьогодні 13:39 — Особисті фінанси

Як отримати 1000 крон за відкриття рахунку в Чехії: умови

Два чеські банки пропонують бонуси при відкритті рахунків — можна отримати від 1000 до 3 000 крон. Для цього українцям достатньо мати дозвіл на проживання в Чехії.

Як можна отримати кошти, повідомляє radioukrajina.cz

У двох банках Чехії — Raiffeisenbank та ČSOB — клієнти зможуть отримати винагороду за відкриття рахунку та користування карткою.

При відкритті рахунку в Raiffeisenbank клієнт упродовж наступних 6 місяців отримуватиме бонуси в розмірі 500 крон (841 гривня) за кожний календарний місяць, коли буде розрахунок карткою хоча б 3 рази. Загалом можна отримати до 3000 крон (5047 грн).

Банк відкриває рахунки громадянам України. Для цього достатньо мати документ, що посвідчує особу, та дозвіл на проживання.

Банк ČSOB пропонує винагороду в 1000 крон при відкритті рахунку. Для цього потрібно також застрахувати свою платіжну картку та протягом 30 днів зайти в мобільний додаток ČSOB Smart. Після цього клієнт отримає бонус на новий аккаунт до 30 квітня 2023 року.

Раніше цей банк запровадив пільгові умови для українців — за відкриття рахунку українці могли знімати гроші з українських карток грошей в мережі його банкоматів без комісії.

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