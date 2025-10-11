Скільки української молоді повернулося з Польщі у вересні Сьогодні 13:05

Хоча багато молодих людей продовжують виїжджати до Польщі, значна частина вже повертається додому. У вересні темпи повернення молоді до України зросли більш ніж у 3,5 раза порівняно з серпнем.

inpoland. У прикордонній службі Польщі поділилися даними щодо виїзду громадян України з 28 серпня до 28 вересня, пише inpoland.

Дані щодо повернення української молоді

Згідно зі статистикою, за цей період з Польщі виїхало понад 19,2 тисячі українців віком від 18 до 22 років.

Це пояснюється сезонними тенденціями трудової та освітньої міграції, адже перший місяць осені збігається з початком навчального року в Україні та завершенням літніх підробітків за кордоном.

Водночас аналітики зазначають, що такі коливання є типовими для молодих людей, які шукають можливості і вдома, і за кордоном.

Нагадаємо, з 28 серпня українським чоловікам 18−22 років дозволили перетинати державний кордон.

Національний банк України планує моніторити наслідки для економіки та ринку праці після ухваленого рішення дозволити чоловікам віком 18−22 роки виїжджати за кордон.

Водночас, як ми вже згадували , опитування OLX Робота свідчить, дозвіл на виїзд чоловіків 18−22 років несе ризик скорочення молодих кадрів у короткій і середній перспективі. Це вдарить по галузях, де молодь становить основу першої зайнятості: ритейл, HoReCa, логістика, виробництво, сезонні роботи.

