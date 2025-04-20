Скільки українців платять за онлайн-сервіси — опитування Сьогодні 13:13

Скільки українців платять за онлайн-сервіси — опитування

Українці відповіли, чи платять за музику, фільми, ігри тощо. Зʼясувалося, що 28% респондентів користуються платними сервісами, ще 13% — користувались раніше, але перестали.

Про це свідчить опитування, проведене Rakuten Viber.

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У дослідженні взяли участь понад 5000 респондентів, понад 50% респондентів віком до 45.

Ще 59% громадян зазначили, що не користуються платними сервісами й не мали такого досвіду раніше.

За що саме найчастіше платять українці

В опитуванні була можливість обрати декілька варіантів. Найчастіше українці платять за фільми та відео, ігри, музику та навчання.

Фільми та відео — 45%;

Ігри — 36%;

Музика — 35%;

Навчання — 30%;

Програми для роботи — 20%;

Книжки — 17%;

Інше (ваш варіант) — 16%;

Додатки для спілкування, месенджери — 15%;

Податки — 8%;

Знайомства — 7%.

Щобільше, 53% українців ніколи не завантажували музику чи фільми з «піратських» сайтів і торентів. 47% мали такий досвід.

Щодо витрат на платні сервіси серед тих, хто ними користується: 47% опитаних витрачають 100−400 грн на місяць, 29% витрачають понад 400 грн. Ще 24% респондентів витрачають менш як 100 грн.

21 473 грн, що на 23,1% більше порівняно з 2023 роком. Нагадаємо, згідно з інформацією Державної служби статистики, у 2024 році середньомісячна заробітна плата штатних працівників склалащо на 23,1% більше порівняно з 2023 роком.

У IV кварталі 2024 року цей показник становив 24 153 грн, продемонструвавши річне зростання на 25,6%.

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