Скільки українців платять за онлайн-сервіси — опитування — Finance.ua
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Скільки українців платять за онлайн-сервіси — опитування

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Скільки українців платять за онлайн-сервіси — опитування
Скільки українців платять за онлайн-сервіси — опитування
Українці відповіли, чи платять за музику, фільми, ігри тощо. Зʼясувалося, що 28% респондентів користуються платними сервісами, ще 13% — користувались раніше, але перестали.
Про це свідчить опитування, проведене Rakuten Viber.
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У дослідженні взяли участь понад 5000 респондентів, понад 50% респондентів віком до 45.
Ще 59% громадян зазначили, що не користуються платними сервісами й не мали такого досвіду раніше.

За що саме найчастіше платять українці

В опитуванні була можливість обрати декілька варіантів. Найчастіше українці платять за фільми та відео, ігри, музику та навчання.
  • Фільми та відео — 45%;
  • Ігри — 36%;
  • Музика — 35%;
  • Навчання — 30%;
  • Програми для роботи — 20%;
  • Книжки — 17%;
  • Інше (ваш варіант) — 16%;
  • Додатки для спілкування, месенджери — 15%;
  • Податки — 8%;
  • Знайомства — 7%.
Щобільше, 53% українців ніколи не завантажували музику чи фільми з «піратських» сайтів і торентів. 47% мали такий досвід.
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Щодо витрат на платні сервіси серед тих, хто ними користується: 47% опитаних витрачають 100−400 грн на місяць, 29% витрачають понад 400 грн. Ще 24% респондентів витрачають менш як 100 грн.
Нагадаємо, згідно з інформацією Державної служби статистики, у 2024 році середньомісячна заробітна плата штатних працівників склала 21 473 грн, що на 23,1% більше порівняно з 2023 роком.
У IV кварталі 2024 року цей показник становив 24 153 грн, продемонструвавши річне зростання на 25,6%.

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За матеріалами:
dev.ua
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