Скільки українців платять за онлайн-сервіси — опитування
Українці відповіли, чи платять за музику, фільми, ігри тощо. Зʼясувалося, що 28% респондентів користуються платними сервісами, ще 13% — користувались раніше, але перестали.
Про це свідчить опитування, проведене Rakuten Viber.
У дослідженні взяли участь понад 5000 респондентів, понад 50% респондентів віком до 45.
Ще 59% громадян зазначили, що не користуються платними сервісами й не мали такого досвіду раніше.
За що саме найчастіше платять українці
В опитуванні була можливість обрати декілька варіантів. Найчастіше українці платять за фільми та відео, ігри, музику та навчання.
- Фільми та відео — 45%;
- Ігри — 36%;
- Музика — 35%;
- Навчання — 30%;
- Програми для роботи — 20%;
- Книжки — 17%;
- Інше (ваш варіант) — 16%;
- Додатки для спілкування, месенджери — 15%;
- Податки — 8%;
- Знайомства — 7%.
Щобільше, 53% українців ніколи не завантажували музику чи фільми з «піратських» сайтів і торентів. 47% мали такий досвід.
Щодо витрат на платні сервіси серед тих, хто ними користується: 47% опитаних витрачають 100−400 грн на місяць, 29% витрачають понад 400 грн. Ще 24% респондентів витрачають менш як 100 грн.
Нагадаємо, згідно з інформацією Державної служби статистики, у 2024 році середньомісячна заробітна плата штатних працівників склала 21 473 грн, що на 23,1% більше порівняно з 2023 роком.
У IV кварталі 2024 року цей показник становив 24 153 грн, продемонструвавши річне зростання на 25,6%.
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