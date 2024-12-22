Скільки українців планують орендувати житло на Новий рік і які суми готові витратити — опитування Сьогодні 12:04 — Нерухомість

Скільки українців планують орендувати житло на Новий рік і які суми готові витратити — опитування, Фото: freepik

Більшість українців (71%) не збираються орендувати житло на період новорічних свят. Водночас ті, хто все ж орендуватиме, готові витратити 2−5 тис. за одну ніч. Серед тих, хто планує поїздку, найпопулярнішим напрямком традиційно є Карпати.

Про це свідчить опитування «OLX Нерухомість».

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За результатами дослідження, лише 6% громадян планують зимовий відпочинок, а 3% - розглядають оренду виключно для святкування Нового року.

Куди поїдуть українці на свята

Серед українців, які планують зимовий відпочинок, 77% респондентів обрали Карпати.

Найпопулярнішими напрямками стали:

Буковель (50%);

Яремче (29%);

Верховина (27%);

Славське (24%).

57% респондентів планують зимовий відпочинок у період Нового Року (кінець грудня — початок січня), 29% - у період із середини до кінця січня.

Найбільш популярна тривалість відпустки — 3−7 днів, такий варіант обрали 35% опитаних.

Вибір житла на Новий рік

Серед тих, хто планує оренду для святкування Нового Року, 48% - обрали Карпати, 38% надали перевагу великим містам (як Київ, Львів чи Одеса), 5% - обрали передмістя.

Найбільш популярним типом житла у Новорічну ніч є приватні будинки (55%), а ідеальний період для оренди — з 30 грудня до 1 січня (74%).

Пріоритетними критеріями для українців є:

зручності та комфорт (82%);

ціна (76%);

розташування (71%).

Водночас вимоги до житла, які набрали найменшу кількість голосів респондентів — наявність сховища у будинку та можливість проживання з домашніми тваринами.

Що стосується готовності витрачати кошти на житло, то 44% респондентів закладають у бюджет на оренду 2000−5000 грн за день, а ще 44% обирають варіанти до 2000 грн, 11% - від 10 000 гривень.

Нагадаємо, за даними ЛУН, зростання орендних ставок в межах року було значним у більшості регіонів України, окрім прифронтових.

Найбільше зростання демонструє Івано-Франківськ та Київ — 37% та 32% за рік.

УНІАН За матеріалами:

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