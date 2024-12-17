Чи скасує Київ комендантську годину на Новий рік — Finance.ua
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Чи скасує Київ комендантську годину на Новий рік

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У Києві не збираються скасовувати комендантську годину на Новий рік, а також скорочувати її тривалість. Тож перебувати на вулиці буде заборонено з півночі до 5 ранку, як і у всі інші дати.
Про це повідомили у Київський міський військовій адміністрації.
«Комендантська година на Новий рік і свята змінюватися не буде. Як завжди усі служби, які відповідають за безпеку, зокрема, патрулі Нацполіції і сили оборони, працюватимуть у посиленому режимі. Громадських святкувань не буде», — заявив речник КМВА Михайло Шаманов.
Додамо, що час дії комендантської години визначається за наявності реальної загрози життю і безпеці осіб, інтересам суспільства або держави, а також для забезпечення громадського порядку. Відповідний аналіз та оцінка здійснюється військовим командуванням на постійній основі.
Під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та у громадських місцях, переміщатися транспортом без спецперепустки або пішки.
«Залишати домівку вночі дозволяється лише під час повітряної тривоги, щоб дістатися найближчого укриття. Із собою необхідно взяти документ, що посвідчує особу», — пояснили у коментарі РБК-Україна у Київській міській державній адміністрації.
При цьому, скоріш за все, роботу метрополітену не продовжать, оскільки комендантська година залишилась без змін. Зараз столична підземка стандартно працює 06:00 до 23:00, а також цілодобово як укриття під час оголошення повітряної тривоги. Наземний транспорт працює із 5.30 до 23.30.
«Графік роботи громадського транспорту в Києві формується з врахуванням тривалості комендантської години», — зазначили у КМДА.
Нагадаємо, що торік у Києві також не скасовували комендантську годину та не скорочували термін її дії на Новий рік.
У цілях безпеки Департамент культури не проводитиме традиційні новорічно-різдвяні масові заходи на відкритих локаціях столиці.
«Проведення святкових тематичних заходів планується у муніципальних закладах культури — театрах, музеях, бібліотеках тощо, підпорядкованих Департаменту культури, відповідно до їхніх планів роботи із дотриманням вимог і обмежень, що діють під час воєнного стану, та з урахуванням поточної безпекової ситуації», — пояснили у Департаменті.
За матеріалами:
РБК-Україна
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