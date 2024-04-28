Скільки українців переїхали до США за програмою «Єднаймося для України» — Finance.ua

Скільки українців переїхали до США за програмою «Єднаймося для України» Сьогодні 17:04 — Світ

Скільки українців переїхали до США за програмою «Єднаймося для України»

За 2 роки великої війни американська програма «Єднаймося для України» переселила 187 тис. українців до США з відносною ефективністю і невеликими труднощами.

Про це пише CBS News.

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Повномасштабне вторгнення росії призвело до переміщення мільйонів біженців, більшість з яких були жінки та діти, спричинивши найбільших наплив переселенців до Європи з часів Другої Світової війни.

Яка кількість українців приїхала в США за програмою «Єднаймося для України»

У квітні 2022 року адміністрація президента США Байдена запровадила нову програму «Єднаймося для України».

Вона надає можливість необмеженій кількості українців, яких спонсорують американці, легально працювати у США без необхідності проходження складного процесу отримання візи.

За даними міністерства внутрішньої безпеки США, за два роки імміграційна влада Сполучених Штатів схвалила понад 236 тис. справ за програмою.

Станом на кінець березня понад 187 тис. українців прибули до США в рамках цієї програми.

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Повідомляється, що ще 350 тис. українців прибули до США від початку російського вторгнення поза спонсорським процесом, переважно за тимчасовими візами.

«Міністерство виконало обіцянку президента Байдена прийняти українців, які рятуються від навмисної і неспровокованої війни росії проти України», — йдеться в заяві міністра внутрішньої безпеки Алехандро Майоркаса.

Реакція громадськості

На відміну від більшості імміграційних політик США, переселення десятків тисяч українських біженців в американські громади відбувається з великою ефективністю та відносно невеликою кількістю труднощів.

Наприклад, штати, очолювані республіканцями, подавали позови практично проти кожної великої імміграційної політики адміністрації Байдена, включно з аналогічною програмою спонсорства для мігрантів із Куби, Гаїті, Нікарагуа і Венесуели.

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Але програма «Єднаймося для України» не була оскаржена в суді. Ба більше, деякі законодавці-республіканці висловилися на підтримку прийому українських біженців.

Тоді як прибуття сотень тисяч мігрантів на американо-мексиканський кордон призвело до напруження ресурсів у деяких населених пунктах, як-от Нью-Йорк, Чикаго і Денвер, переселення українців не викликало такої самої реакції і не створило серйозних політичних проблем для адміністрації Байдена.

Терміни розгляду заяв на участь у програмі

На відміну від програми для кубинців, гаїтян, нікарагуанців і венесуельців, по якій можуть прийняти 30 тисяч заявок, програма «Єднаймося для України» не має кількісного обмеження.

Заявки на участь у програмі також розглядаються доволі швидко, інколи впродовж кількох тижнів або навіть днів.

«Єднаймося для України» показує, як США можуть діяти швидко, коли хочуть", — зазначає президент і генеральний директор організації з переселення біженців Global Refuge Кріш О’Мара Вігнараджа.

УНН За матеріалами:

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