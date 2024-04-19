Де і ким працюють українські біженці в Латвії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Де і ким працюють українські біженці в Латвії

Особисті фінанси
27
Де і ким працюють українські біженці в Латвії
Де і ким працюють українські біженці в Латвії, rbc.ua
Станом на початок 2024 року в Латвії було офіційно працевлаштовано 8700 українців.
Про це повідомляє Центральне статистичне управління з посиланням на дані Служби державних доходів, передає сайт Baltijas Balss.

У яких сферах працюють українці в Латвії

Найчастіше громадяни України працюють у промисловості - 22,8%, у сфері розміщення та громадського харчування — 13,3%, а також у торгівлі, авто- та моторемонті - 13%.
При цьому 11,1% зайняті у сфері фінансів, страхування, наукових, адміністративних послуг та операцій з нерухомістю, а 9% - у будівництві.
Читайте також

Які професії обирають

Статистичне бюро зазначає, що 38,7% українців зайняті у простих професіях, таких як прибиральники офісів, готелів та інших приміщень, кухонні робітники, рознощики товарів та інші, тоді як 16,1% - кваліфіковані робітники та ремісники, 14, 8% - працівники сфери обслуговування та продажу, 12,7% - старші фахівці та фахівці та 0,9% - менеджери.
Станом на 1 січня 2024 року у навчальних закладах зареєстровано 4000 громадян України зі статусом тимчасового захисту у Латвії.
Нагадаємо, раніше сайт lsm. lv повідомляв, що майже 9 тисяч цивільних українців у Латвії працюють або мають власне підприємство. Це менше половини від загальної кількості працюючих українців у Латвії. Українці в Латвії працюють у таких сферах, як громадське харчування, роздрібна торгівля, вантажні перевезення, гостинність, лікарняна робота, а також будівництво.
Читайте також
3 квітня уряд Латвії затвердив новий пакет комплексної допомоги Україні у 2024 році на суму майже 10 мільйонів євро.Кошти підуть зокрема на відбудову України та підтримку ЗСУ.
На покриття витрат, що виникають у муніципальної влади у зв’язку з прийомом та підтримкою біженців з України, уряд Латвії виділив 15,6 млн євро на період до літа 2024 року.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.