Де і ким працюють українські біженці в Латвії — Finance.ua

Де і ким працюють українські біженці в Латвії Сьогодні 08:30 — Особисті фінанси

Де і ким працюють українські біженці в Латвії, rbc.ua

Станом на початок 2024 року в Латвії було офіційно працевлаштовано 8700 українців.

Про це повідомляє Центральне статистичне управління з посиланням на дані Служби державних доходів, передає сайт Baltijas Balss.

У яких сферах працюють українці в Латвії

Найчастіше громадяни України працюють у промисловості - 22,8%, у сфері розміщення та громадського харчування — 13,3%, а також у торгівлі, авто- та моторемонті - 13%.

При цьому 11,1% зайняті у сфері фінансів, страхування, наукових, адміністративних послуг та операцій з нерухомістю, а 9% - у будівництві.

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Які професії обирають

Статистичне бюро зазначає, що 38,7% українців зайняті у простих професіях, таких як прибиральники офісів, готелів та інших приміщень, кухонні робітники, рознощики товарів та інші, тоді як 16,1% - кваліфіковані робітники та ремісники, 14, 8% - працівники сфери обслуговування та продажу, 12,7% - старші фахівці та фахівці та 0,9% - менеджери.

Станом на 1 січня 2024 року у навчальних закладах зареєстровано 4000 громадян України зі статусом тимчасового захисту у Латвії.

Нагадаємо, раніше сайт lsm. lv повідомляв , що майже 9 тисяч цивільних українців у Латвії працюють або мають власне підприємство. Це менше половини від загальної кількості працюючих українців у Латвії. Українці в Латвії працюють у таких сферах, як громадське харчування, роздрібна торгівля, вантажні перевезення, гостинність, лікарняна робота, а також будівництво.

3 квітня уряд Латвії затвердив новий пакет комплексної допомоги Україні у 2024 році на суму майже 10 мільйонів євро.Кошти підуть зокрема на відбудову України та підтримку ЗСУ.

На покриття витрат, що виникають у муніципальної влади у зв’язку з прийомом та підтримкою біженців з України, уряд Латвії виділив 15,6 млн євро на період до літа 2024 року.

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