Скільки українців нині за кордоном: нові дані Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

Скільки українців нині за кордоном: нові дані

Понад 5,7 мільйона українців були змушені виїхати за кордон через війну.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець з посиланням на дані Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

«20 червня — Всесвітній день біженців. Для України він має особливе значення, адже вимушене переміщення стало реальністю для мільйонів наших громадян», — зазначив Лубінець.

За даними УВКБ ООН, понад 5,7 млн українців через збройну агресію проти України були змушені виїхати за кордон.

Омбудсман також висловив упевненість, що українці повернуться додому.

Нагадаємо, країни ЄС планують ускладнити прийом українців, які придатні до військової служби, що стало відомим ще на початку червня. На це відреагувала очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Зокрема у листі до глав держав та урядів країн ЄС йдеться, що Європейська комісія запропонує продовжити термін дії тимчасового захисту для людей, які втікають від російської агресії проти України. Проте сфера застосування має бути обмежена таким чином, аби продовження не підривало здатність України до самооборони.

Водночас Польща виступає за зміну правил тимчасового захисту для українських біженців у країнах Європейського Союзу. Зокрема, Варшава підтримує перегляд механізму щодо чоловіків призовного віку.

Також ми писали, що буде для українців в ЄС після березня 2027року.

Нагадаємо, станом на травень 2026 року 4,37 мільйона громадян, що втекли з України, мали статус тимчасового захисту в ЄС. Країни ЄС, які приймають найбільшу кількість осіб, що отримали тимчасовий захист:

Німеччина (1 279 660 осіб; 29,3% від загальної кількості осіб у ЄС),

Польща (971 255 осіб; 22,2%)

Чехія (384 435 осіб; 8,8%).

Дорослі жінки становили 43,4% від загальної кількості, дорослі чоловіки — 26,7%, а неповнолітні — майже третину (29,9%) усіх осіб, які отримали тимчасовий захист.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.