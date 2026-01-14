Скільки потрібно заробляти, щоб бути багатим у Польщі Сьогодні 15:33 — Особисті фінанси

Скільки потрібно заробляти, щоб бути багатим у Польщі

Під час опитування Центру дослідження громадської думки CBOS респондентів запитали, який рівень доходу, на їхню думку, дозволяє вважати людину або родину заможною. Результати свідчать, що значна частина польського суспільства має відносно помірні фінансові очікування.

Про це повідомляє InPoland.net.pl.

У листопаді фахівці CBOS досліджували питання, людей з яким доходом поляки вважають заможними. Респондентів, серед іншого, запитали, який чистий дохід на людину має мати сім’я на місяць, щоб вважатися багатою.

Результати опитування

Більшість респондентів — 23% - відповіли, що сума має бути від 10 000 до 14 999 злотих на кожного члена домогосподарства.

Крім того, за даними опитування:

19% опитаних вважають заможними родини з доходом від 5 000 до 9 999 злотих на особу;

ще 19% — із доходом від 15 000 до 29 999 злотих;

21% респондентів не змогли визначити конкретний поріг заможності.

Загалом респонденти найчастіше називають рівень близько 10 000 злотих чистого доходу на одну особу в сім’ї як поріг заможності.

Скільки заможних людей у Польщі

Учасникам опитування також ставилося питання «скільки багатих людей припадає на 100 жителів у Польщі»?

39% респондентів вважають, що кількість багатих людей у Польщі не перевищує 10%.

10% респондентів вказали, що кількість заможних людей перевищує 50 осіб на 100 жителів Польщі.

Чверть опитаних не змогли точно визначити відсоток заможних людей у ​​польському суспільстві.

Очікування щодо майбутнього

36% учасників опитування вважають, що в найближчі роки заможних людей стане більше, тоді як 14% мали протилежну думку.

77% респондентів вважають, що люди в Польщі не мають рівних можливостей, і лише обрані можуть стати багатими.

Тим часом 17% вважають, що кожен у Польщі має рівні шанси стати багатим. 6% респондентів не мають конкретної думки з цього питання.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що українці працюють у Польщі переважно в секторах, де бракує місцевої робочої сили. Це такі галузі, як будівництво, промисловість, сфера послуг, транспорт, громадське харчування та догляд за людьми похилого віку.

Станом на кінець липня 2025 року у Польщі працювало 1 106 300 іноземців — це 6,7% від загальної кількості працівників у країні. Найбільшою групою іноземних працівників у Польщі були громадяни України — 67%. Їхня частка зменшилася на 0,3% порівняно з липнем 2024 року та зросла на 0,1% порівняно з червнем 2025 року.

