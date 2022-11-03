Скільки податків заплатив бізнес до бюджету під час війни — Finance.ua

Скільки податків заплатив бізнес до бюджету під час війни Вчора 12:03 — Казна та Політика

Скільки податків заплатив бізнес до бюджету під час війни, freepik.com

У січні-жовтні поточного року надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету по платежах, що контролюються ДПС, становлять 575,7 млрд грн. Це на 87,6 млрд грн, або на 17,9% більше, ніж у січні-жовтні 2021 року.

Про це сказано в повідомленні Державної податкової служби України.

Показники розпису Міністерства фінансів України за доходами загального фонду державного бюджету виконано на 101,8%, додаткові надходження — 9,9 млрд гривень.

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Відшкодовано ПДВ на рахунки платників — 62,9 млрд гривень.

У жовтні 2022 року надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету становлять 42,4 млрд грн. Це на 3,8 млрд грн, або на 9,9% більше, ніж у жовтні 2021 року.

Відшкодовано ПДВ на рахунки платників — 10,9 млрд гривень.

Довідка Finance.ua:

за даними Національного банку України, за дев’ять місяців 2022 року обсяг комп’ютерних послуг збільшився на 13% та становить майже 5,5 млрд дол США.При цьому сума сплачених ІТ-індустрією податків та зборів за цей період склала 48 млрд грн;

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