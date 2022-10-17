Приват24 додав новий функціонал: підприємці можуть сплачувати податки — Finance.ua
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Приват24 додав новий функціонал: підприємці можуть сплачувати податки

Особисті фінанси
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Приват24 додав новий функціонал: підприємці можуть сплачувати податки
Приват24 додав новий функціонал: підприємці можуть сплачувати податки
Приват24 додав новий функціонал для підприємців — сплату єдиного податку та інших бюджетних платежів.
Про це повідомляє пресслужба банку.
Така можливість зʼявилась для всіх клієнтів ФОПів у оновленій версії мобільного додатку Приват24.
«Ми продовжуємо розвиток максимально зручного сервісу для малого бізнесу в Приват24 для фізичних осіб. Сьогодні ми зробили ще більш зручними бюджетні платежі прямо всередині звичного для всіх мобільного банку», — заявив член правління банку Євген Заіграєв.

Як сплатити податок

1. Підприємцю для створення бюджетних платежів у Приват24 треба зайти в меню «Бізнес» — «Платіж до бюджету».
2. Вибрати отримувача та номер рахунку одержувача.
3. Далі в блоці «Дані платежу» обрати код сплати податку, вказати суму податку та рахунок, з якого будуть списані кошти.
4. Після перевірки даних залишається підписати платіж за допомогою SmartID.

Довідка Finance.ua:

  • державний ПриватБанк відновив послугу отримання міжнародних грошових переказів через термінали самообслуговування;
  • також банк відновив роботу сервісу автоматичного сповіщення та швидкого пошуку штрафів за порушення ПДР.

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За матеріалами:
Finance.ua
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