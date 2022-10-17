Приват24 додав новий функціонал: підприємці можуть сплачувати податки — Finance.ua

Приват24 додав новий функціонал: підприємці можуть сплачувати податки Вчора 15:01 — Особисті фінанси

Приват24 додав новий функціонал: підприємці можуть сплачувати податки

Приват24 додав новий функціонал для підприємців — сплату єдиного податку та інших бюджетних платежів.

Про це повідомляє пресслужба банку

Така можливість зʼявилась для всіх клієнтів ФОПів у оновленій версії мобільного додатку Приват24.

«Ми продовжуємо розвиток максимально зручного сервісу для малого бізнесу в Приват24 для фізичних осіб. Сьогодні ми зробили ще більш зручними бюджетні платежі прямо всередині звичного для всіх мобільного банку», — заявив член правління банку Євген Заіграєв.

Як сплатити податок

1. Підприємцю для створення бюджетних платежів у Приват24 треба зайти в меню «Бізнес» — «Платіж до бюджету».

2. Вибрати отримувача та номер рахунку одержувача.

3. Далі в блоці «Дані платежу» обрати код сплати податку, вказати суму податку та рахунок, з якого будуть списані кошти.

4. Після перевірки даних залишається підписати платіж за допомогою SmartID.

Довідка Finance.ua:

державний ПриватБанк відновив послугу отримання міжнародних грошових переказів через термінали самообслуговування;

також банк відновив роботу сервісу автоматичного сповіщення та швидкого пошуку штрафів за порушення ПДР.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.