ПриватБанк відновив видачу міжнародних переказів через термінали самообслуговування — Finance.ua

ПриватБанк відновив видачу міжнародних переказів через термінали самообслуговування Вчора 12:03 — Особисті фінанси

ПриватБанк відновив видачу міжнародних переказів через термінали самообслуговування

Державний ПриватБанк відновив послугу отримання міжнародних грошових переказів через термінали самообслуговування.

Про це повідомляє пресслужба банку.

У терміналах можна отримати термінові перекази Western Union, MoneyGram, PrivatMoney, RIA.

«Без черг та походу до відділень банку можна отримати грошову допомогу від міжнародних організацій по контрольному номеру переказу», — йдеться в повідомленні.

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За даними пресслужби, валютні перекази через термінали самообслуговування можна отримати як у валюті на валютну картку, так і у гривні — зарахуванням на гривневу картку.

Щоб отримати переказ з міжнародною допомогою через термінал самообслуговування потрібно:

авторизуватися за допомогою будь-якої картки банку;

натиснути пункт меню «Банківські послуги» — «Отримати грошовий переказ» — обрати платіжну систему;

ввести контрольний номер та дані переказу;

вибрати картку, на яку потрібно отримати переказ.

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