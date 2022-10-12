ПриватБанк відновив видачу міжнародних переказів через термінали самообслуговування — Finance.ua
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ПриватБанк відновив видачу міжнародних переказів через термінали самообслуговування

Особисті фінанси
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ПриватБанк відновив видачу міжнародних переказів через термінали самообслуговування
ПриватБанк відновив видачу міжнародних переказів через термінали самообслуговування
Державний ПриватБанк відновив послугу отримання міжнародних грошових переказів через термінали самообслуговування.
Про це повідомляє пресслужба банку.
У терміналах можна отримати термінові перекази Western Union, MoneyGram, PrivatMoney, RIA.
«Без черг та походу до відділень банку можна отримати грошову допомогу від міжнародних організацій по контрольному номеру переказу», — йдеться в повідомленні.
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За даними пресслужби, валютні перекази через термінали самообслуговування можна отримати як у валюті на валютну картку, так і у гривні — зарахуванням на гривневу картку.
Щоб отримати переказ з міжнародною допомогою через термінал самообслуговування потрібно:
  • авторизуватися за допомогою будь-якої картки банку;
  • натиснути пункт меню «Банківські послуги» — «Отримати грошовий переказ» — обрати платіжну систему;
  • ввести контрольний номер та дані переказу;
  • вибрати картку, на яку потрібно отримати переказ.

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За матеріалами:
Finance.ua
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