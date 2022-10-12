ПриватБанк відновив видачу міжнародних переказів через термінали самообслуговування — Finance.ua

ПриватБанк відновив видачу міжнародних переказів через термінали самообслуговування
Державний ПриватБанк відновив послугу отримання міжнародних грошових переказів через термінали самообслуговування.
Про це повідомляє пресслужба банку.
У терміналах можна отримати термінові перекази Western Union, MoneyGram, PrivatMoney, RIA.
«Без черг та походу до відділень банку можна отримати грошову допомогу від міжнародних організацій по контрольному номеру переказу», — йдеться в повідомленні.
Читайте також
За даними пресслужби, валютні перекази через термінали самообслуговування можна отримати як у валюті на валютну картку, так і у гривні — зарахуванням на гривневу картку.
Щоб отримати переказ з міжнародною допомогою через термінал самообслуговування потрібно:
- авторизуватися за допомогою будь-якої картки банку;
- натиснути пункт меню «Банківські послуги» — «Отримати грошовий переказ» — обрати платіжну систему;
- ввести контрольний номер та дані переказу;
- вибрати картку, на яку потрібно отримати переказ.
Як швидко та вигідно відправити або отримати гроші
Поділитися новиною