Хто в Україні платить найбільше податків – дані ДПС — Finance.ua

Хто в Україні платить найбільше податків – дані ДПС Вчора 12:09 — Казна та Політика

Хто в Україні платить найбільше податків – дані ДПС

У Державній податковій службі оприлюднили дані щодо наповнення бюджетів усіх рівнів (сплата податків, зборів та платежів (збір) до Зведеного бюджету України) у розрізі галузей економіки за січень — вересень 2022 року.

Повідомляється, що найбільшу частку від загального збору до Зведеного бюджету України складає сплата суб’єктами господарювання по таких галузях:

«Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів» — 16,4%;

«Переробна промисловість» — 14,1 %;

«Добувна промисловість i розроблення кар’єрів» — 13,2 %;

«Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування» — 11,8 %.

Найбільше зростання сплати за 9 місяців 2022 року відносно 9 місяців 2021 року відбулось у таких галузях:

«Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування» — зростання у 2,2 раза, або на 54,7 млрд грн;

«Постачання електроенергiї, газу, пари та кондицiйованого повiтря» — зростання у 1,4 раза, або на 18 млрд грн;

«Фiнансова та страхова дiяльнiсть» — зростання у 1,3 раза, або на 12,9 млрд грн;

«Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів» — зростання у 1,1 раза, або на 12,5 млрд гривень.

Зменшення сплати за 9 місяців 2022 року відносно 9 місяців 2021 року відбулось у таких галузях:

«Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство» — на 24,1 %, або на 11 млрд грн;

«Переробна промисловість» — зменшення на 21,8 %, або на 33,9 млрд грн;

«Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність» — на 15,7 %, або на 9,3 млрд гривень.

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