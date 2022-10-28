Хто в Україні платить найбільше податків – дані ДПС — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Хто в Україні платить найбільше податків – дані ДПС

Казна та Політика
465
Хто в Україні платить найбільше податків – дані ДПС
Хто в Україні платить найбільше податків – дані ДПС
У Державній податковій службі оприлюднили дані щодо наповнення бюджетів усіх рівнів (сплата податків, зборів та платежів (збір) до Зведеного бюджету України) у розрізі галузей економіки за січень — вересень 2022 року.
Повідомляється, що найбільшу частку від загального збору до Зведеного бюджету України складає сплата суб’єктами господарювання по таких галузях:
  • «Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів» — 16,4%;
  • «Переробна промисловість» — 14,1 %;
  • «Добувна промисловість i розроблення кар’єрів» — 13,2 %;
  • «Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування» — 11,8 %.
Найбільше зростання сплати за 9 місяців 2022 року відносно 9 місяців 2021 року відбулось у таких галузях:
  • «Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування» — зростання у 2,2 раза, або на 54,7 млрд грн;
  • «Постачання електроенергiї, газу, пари та кондицiйованого повiтря» — зростання у 1,4 раза, або на 18 млрд грн;
  • «Фiнансова та страхова дiяльнiсть» — зростання у 1,3 раза, або на 12,9 млрд грн;
  • «Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів» — зростання у 1,1 раза, або на 12,5 млрд гривень.
Зменшення сплати за 9 місяців 2022 року відносно 9 місяців 2021 року відбулось у таких галузях:
  • «Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство» — на 24,1 %, або на 11 млрд грн;
  • «Переробна промисловість» — зменшення на 21,8 %, або на 33,9 млрд грн;
  • «Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність» — на 15,7 %, або на 9,3 млрд гривень.

Подвійне оподаткування: кому загрожує, як уникнути

За матеріалами:
Закон і Бізнес
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.